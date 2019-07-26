Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что абсолютный уровень нищеты в Литве и разобщение уменьшаются. По словам экономиста, в Литве на самом деле решены не все социальные проблемы, но утверждение, что нищета растет – неверное.
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Когда Литва вступала в Евросоюз, каждый третий ее житель жил за чертой бедности, в прошлом году таких был 1 из 10.

Все еще отрицательно выделяются дети, 14% которых живет за чертой бедности. Быстрее всего уровень нищеты снижается в группе жителей старше 65 лет - он составляет 11% и не превышает средний показатель во всех группах. Не все проблемы решены, но рассказы о росте нищеты в Литве и разобщении... россказни", – писал экономист.

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Напомним, что по данным Департамента статистики в Литве уровень нищеты в прошлом году составил 22,9% и по сравнению с 2017 г., не изменился. В 2018 г. около 645 000 жителей страны жили в нищете.

Между тем абсолютный уровень нищеты в 2018 г. составил 11,1%, и по сравнению с 2017 г., снизился на 2,7%, сообщает Департамент статистики. В 2018 г. около 312 000 жителей Литвы жили в абсолютной нищете.

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Старший экономист банка Swedbank в Литве уверяет, что...