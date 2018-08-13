По словам советника президента банка SEB, экономиста Гитанаса Науседы, рост числа людей, живущих за чертой бедности в Литве, в прошлом году был обусловлен инфляцией и повышением уровня жизни.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Karolina Pansevič

"Инфляция делает свою разрушительную работу. Естественно, уровень жизни в Литве растёт, особенно повышается уровень предоставления основных услуг, но в течение длительного времени наблюдался рост цен и в группе продуктов питания. Чаще всего людям, которые зависят от фиксированных социальных пособий или других государственных выплат, в том числе пенсионерам, очень сложно справиться с проблемой инфляции, так как их доходы не растут в таком темпе, как растут цены на продукты минимальной продовольственной корзины", - отметил BNS Науседа.

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По его словам, хотя номинальный доход людей растёт, растёт и сама черта бедности, а с ростом стоимости жизни всё больше людей не вписываются в стандарты, превышающие уровень бедности.

По его словам, в целях сокращения числа живущих в условиях нищеты людей прежде всего необходимо увеличить долю валового внутреннего продукта (ВВП), перераспределяемого через бюджет, генерируя это через большие финансовые ресурсы в социальную политику, направленную больше всего на неимущих жителей.

"Социальные выплаты начали индексировать с 2018 года, но, как это часто бывает, этого индексирования недостаточно для 100-процентной компенсации потерь покупательной способности. Индексация пенсий должна, по крайней мере, в настоящее время, обеспечить, не меньший её рост, чем уровень инфляции", - пояснил Науседа.

По данным Департамента статистики, в Литве в прошлом году около 650 000
человек, т.е. 22,9% от общей численности населения страны, жили ниже уровня бедности - на 1 процентный пункт больше, чем в 2016 году. В прошлом году черта бедности составляла 307 евро на человека в месяц и 644 евро на семью.

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