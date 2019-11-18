"При вступлении в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) одно из основных требований, которому мы не отвечали – обеспечение деполитизации госкомпаний, чтобы у них были независимые правления и обеспечивалась прозрачность и эффективность их управления. Речь не идет об отдельных и небольших компаниях. Всего существует 50 госкомпаний, их имущество оценивается в 10 млрд. евро. Только личный капитал, принадлежащий государству, – около 5 млрд. евро. В интересах каждого жителя интересоваться, как этими компаниями управляют", – сказал в интервью Žinių radijаs Мачюлис.
По его словам, в этом году возврат личного капитала госкомпаний не составил и 2%.
"Можно взглянуть на страны, на которые мы равняемся. В Швеции 47 госкомпаний, у каждой из них свои задачи и цели, сколько заработать для жителей страны за счет своего имущества. И акционеры требуют, чтобы это было - 6-16%. В Литве всего 2%", – сказал экономист.
По словам Мачюлиса, если бы в Литве этот показатель был всего 6% – то в госбюджет поступало бы на 300 млн. евро в год больше. Этих доходов, сказал экономист, хватило бы на выполнение всех обещаний власти (повышение ННМ, повышение пенсий, финансирование обороны, зарплат работников госсектора).
"Мне кажется, что это очевидная сфера, где можно требовать, но, к сожалению, мы живем в таком государстве, где политикам намного легче сказать, что (...) увеличим какой-то налог, те компании, которые итак платят, заплатят еще больше. К сожалению, надо обратить внимание именно на государственные компании, где эффективность невелика, где в бюджет поступлений недостаточно", – сказал экономист.
По его словам, чтобы государственное имущество использовали эффективно, жители Литвы должны внимательно следить за управлением.
"Согласно бюджету на 2020 год, за счет государственных компаний планируют собрать на 1/6 дивидендов меньше (на 30 млн.) чем в этом году. В контексте планов ввести налоги, другие увеличить, чтобы набрать 100 млн., кажется странным, что эти средства даже не пытаются взять за счет неэффективно управляемых компаний", – сказал экономист.
Ранее сообщалось, что в этом году были упразднены 7 неэффективно работавших госкомпаний.
За последние 12 месяцев общие доходы всех госкомпаний выросли больше чем на 10% и в середине 2019 года составили 1,5 млрд. евро.
"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (20)
30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...
Исполнитель встретил президента Литвы в лифте в одном халате: я слышал, как люди удивлялись (45)
Станиславас Ставицкис-Стано в социальной сети...
Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (7)
Если бы управление государственными компаниями в Литве...
Литовские водители не знают правила поворота направо, стоят, когда могут ехать (9)
С 1 ноября в Литве вступили в силу новые Правила...
Имущественный банк организует творческие мастерские на территории бывшей тюрьмы в Вильнюсе (1)
Находящийся в управлении Литовского государства Turto...
TOP новостей
Жители Литвы назвали, какой налог на недвижимость они готовы платить (46)
Жители Литвы не одобряют идею всеобщего налога на...
Экономист рассказал, где взять деньги на повышение пенсий в Литве (7)
Если бы управление государственными компаниями в Литве...
"Мы слишком мягко обошлись с коммунистическим прошлым": 30 лет Бархатной революции в Чехословакии (20)
30 лет назад, 17 ноября 1989 года, на улицы Праги вышли...
В интернете распространяют опасную шутку: предлагают деньги родившимся в СССР (81)
Ты родился в СССР ? Получишь от правительства России...
Вопрос миллионной стоимости: какие литовские компании могут платить новый налог (1)
Дискуссии о введении налога на оборот для крупных...