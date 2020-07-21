Экономист предупреждает: цены в Литве по-прежнему будут удивлять

По словам экономиста Swedbank Греты Илеките, если сравнивать цены за май и июнь, то больше всего в Литве выросли цены на проживание и отдых, в усадьбах сельского туризма – на 27% (в городах гостиницы подешевели на 7%), на 12% подорожали услуги зубных врачей, а услуги вообще в последнее время подорожали на 5%. Из-за снижения цен на нефть, по словам специалиста, снизились цены на фрукты и овощи.

"Настроение такое - если цены растут, это плохо. Если бы они сильно росли, было бы плохо, но пока инфляция составляет 1%, в Эстонии и Латвии инфляция была меньше, и экономика вообще там оживает медленнее, чем в Литве", – сказала экономист в передаче "День на Delfi".

"Хочу акцентировать, что снижение цен и низкие цены - это черта бедных стран, это не имеет ничего общего с благосостоянием. Чаще всего, когда дорожают товары и услуги, растут зарплаты", – прибавила она.

Между тем экономист банка Luminor Маурицас не согласен с мнением, что экономика Литвы оживает быстрее или меньше пострадала от коронакризиса, чем экономика Латвии и Эстонии.

"Если посмотреть данные за весну, то в марте-мае меньше всего масштабы розничной торговли уменьшились в Латвии и Эстонии – 4%, в Литве это было 7%, поскольку в Литве условия карантина были относительно более жесткие. То же самое можно сказать об услугах. В Латвии было меньше ограничений. Я бы так сказал, что Литва все еще догоняет соседние страны", – считает Маурицас.

"Литва и в контексте более широкого региона отличается ростом цен. Есть несколько причин: расходы – в Литве в этом году быстро росла минимальная зарплата, еще один фактор – мы видим, что цены на услуги с 2015 года в Литве растут быстрее, чем в Латвии и Эстонии.

И это необязательно хорошая новость, ведь вскоре мы можем открыть глаза и увидеть, что являемся самой дорогой страной. И для Литвы это будет большим вызовом, мы лишимся привлекательности. Уже сейчас многие туристы выбирают латвийское взморье", – сказал Маурицас.

Илеките подчеркнула, что сейчас жителям надо осторожно обращаться со сбережениями: "Неизвестно, будет ли вторая волна. Если будет, нужно иметь запас".

По словам Маурицаса, если экономика не восстановится, и придет вторая волна, то вызовов будет еще больше.

"Средняя зарплата в частном секторе не растет, это значит, что доходы большей части жителей снижаются", – сказал он.

"Если не будет оживления, а придет вторая волна, то высокие цены будут еще больше бросаться в глаза, это станет вызовом", – предупреждает Маурицас.

Илеките отметила, что зарплаты в частном секторе в этом году изменятся незначительно.

"Часть секторов была закрыта, поэтому трудно надеяться на такой быстрый рост зарплат, каким он был раньше. Возможно, рост зарплат будет меньше, чем год назад, когда он составил 9–10%. В частном секторе, скорее всего, эти перемены будут минимальными", – прогнозирует Илеките.

Маурицас заметил, что больше всего беспокоит судьба среднего класса: "Если будем видеть спутники кризиса – рост "тени", сокрытие налогов, еще придумаем поднять какой-то налог для среднего класса, то именно средний класс будет ждать самый большой вызов".

"Это даже может вылиться в недовольство и в небольшую волну эмиграции, если общество увидит снижение покупательной способности. Ведь большая часть помощи направлена на людей с низкими доходами, даже пенсионеры получат одноразовые пособия, а ведь они как раз меньше других пострадали в кризис, ведь пенсии выросли, доходы пенсионеров не снизились", – заметил Маурицас.