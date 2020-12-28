Экономист предлагает менять систему: дольше платить пособие по безработице, на поиски работы платить по 257 евро

Экономист рассказал, что такие предложения появились в рамках рабочей группы исследователей, которые проанализировали положение с нищетой и безработицей в Литве. 29 декабря результаты исследования планируют представить властям.

В подготовленных рекомендациях предлагают платить пособие по безработице не 9, а 12 месяцев. Утверждают, что несмотря на большую разницу между странами, большая часть стран ЕС платит пособие по безработице в течение 12 месяцев.

"Сам размер пособия менять мы не предлагаем, но надо иметь в виду, что это не вопрос социального пособия, это выплаты из "Содры", это то, что люди заработали своими взносами.

Когда мы работаем по трудовому соглашению, работодатель платит с нашей зарплаты налоги, в результате работник в случае лишения рабочего места получает право на пособие по безработице. Это как страховка машины", – сказал Лазутка.

Он заметил, что есть несколько случаев, когда лишившийся работы человек не получает пособия по безработице.

"Во-первых, нужен годовой стаж. Ты должен год проработать, чтобы получить выплаты из "Содры",но в условиях пандемии человек мог устроиться в январе, а весной лишиться работы, тогда он не сможет рассчитывать на пособие по безработице. А таких людей много, особенно окончивших вузы и школы. Во многих странах такие пособия платят около года, вот мы и предлагаем такую поправку. Но это не значит, что безработный может 12 месяцев лежать и ничего не делать. Он должен активно искать работу", – сказал Лазутка, заметив, что тут важен контроль со стороны Службы занятости.

Если Служба занятости предлагает работу, а человек от нее отказывается, или отказывается от переквалификации, то он лишается пособия, - привел он пример и напомнил, что контроль надо усиливать в любом случае.

Специалисты предлагают в условиях пандемии и кризиса платить пособие по безработице в течение 18 месяцев. Правда, при одном условии – Департамент статистики должен фиксировать рост безработицы в течение 3 кварталов.

"Другие страны просто продлили срок выплаты пособий, поскольку нет смысла лишать людей денег или требовать от них найти работу, когда ее нет", – сказал Лазутка.

Кроме того, рабочая группа предлагает снизить требование к стажу, позволяющему получить пособие по безработице с 12 до 6 месяцев, когда Департамент статистики 3 квартала подряд фиксирует рост уровня безработицы.

Согласно рекомендациям, предлагается сделать пособие на поиск работы постоянным. Сейчас безработные, которые не получают пособие по безработице получают 200 евро на поиск работы, а те, кто получает пособие получают на поиск работы 42 евро.

"Максимальный срок выплаты такого пособия составил бы 6 месяцев, а сумма - 257 евро", – предложено в рекомендациях. Эти деньги, по словам Лазутки, получали бы те, кто уже не получает пособие по безработице.

Исследователи подсчитали, что при нынешнем количестве безработных на такие выплаты дополнительно потребуется 60 млн. евро.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что он согласен с тем, что надо корректировать выплаты, но, по его мнению, надо увеличить пособие, а не сроки его выплаты.

"Сейчас максимальное пособие составляет чуть больше 800 евро, это мало. Я бы увеличил максимум до трех средних зарплат", – сказал он, предложив следующий порядок - сначала три месяца больше пособие, а потом оно уменьшается.

Что касается постоянных выплат на поиск работы, то Маурицас считает, что Литва до этого не созрела.

"Я думаю, Литва до этого еще не созрела. Если взять в общем, то найти работу в Литве несложно, я все же больше склонен к страховой системе, как в Швейцарии, а не к той, что во Франции.

В Швейцарии у тебя заканчивается срок выплаты пособия, тогда ты должен пару месяцев поработать, потом тебе дальше платят пособие. Просто так не платят. Я сторонник этого принципа, чтобы люди понимали, зачем надо работать", – сказал экономист.

Экономист SME Finance Александр Изгородин сказал, что одобряет оба предложения Лазутки.

"Из того, что сейчас происходит на рынке труда видно - рынок труда дополнительно пострадает. Если взглянуть на новые данные, до жесткого карантина был один сектор, которому было очень сложно - это рестораны и гостиницы.

В других секторах серьезных проблем не было, но поскольку рынок до конца не пришел в себя после первой волны CОVID-19, он почувствует вторую, значит помощь нужна. Что еще может государство - увеличить пособия, точнее, ту часть зарплаты, которую компенсирует людям, оставшимся без работы", – сказал Изгородин.