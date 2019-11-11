"В Литве налог вводят тогда, когда бюджету не хватает денег, перед выборами партии надавали популистских обещаний, сейчас их выполняют. Так не должны поступать", – сказала Гените-Пикчене.
По ее словам, предлагаемое "крестьянами" снижение стоимости облагаемого налогами жилья с 220 000 до 150 000 евро вместо прежде предложенных 100 000 евро со временем приведет к тому, что налогами будет облагаться вся недвижимость.
"Это своеобразный разогрев, который продлится несколько лет, видно, будут приучать общество к этому. Однако такой налог остается проблемный, поскольку его считают не с домашнего хозяйства, а со стоимости недвижимости, это несправедливо, ведь иногда человек лишается доходов, а налог на недвижимость все равно надо платить", – сказала эксперт.
"Такое налогообложение осложнит свободу маневра домашних хозяйств в период экономической неопределенности и это нехорошо, особенно если иметь в виду, что в следующем году и позже экономические тенденции не будут столь благоприятными как до сих пор", – сказала Гените-Пикчене.
По ее словам, этого налога можно избежать, если правильно себя вести с полученными доходами.
"Основное жилье - непременное условие для существования человека, гарантия безопасности. Я думаю, его облагать налогами несправедливо, особенно, если иметь в виду эффективность этого налога. Во-первых, должны правильно, адекватно себя вести с собранными налогами, уже только эффективное их использование помогло бы избежать этого налога", – сказала Гените-Пикчене.
"Крестьяне" Рамунас Карбаускис, Йонас Ярутис, Аушрине Норкене и Агне Ширинскене предлагают снизить необлагаемую налогами стоимость некоммерческой недвижимости с 220 000 до 100 000 евро, и оставить в силе ныне действующие тарифы налога.
Этот проект представят на рассмотрение парламента 12 ноября. Прежний проект, в котором предлагали снизить планку до 100 000 евро парламент вернул на доработку.
Согласно прежним подсчетам, из-за этих изменений госбюджет получил бы дополнительно около 8 млн. евро в год.
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