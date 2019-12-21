В передаче DELFI 11 Маурицас сказал, что в последнее время в экономике наблюдаются странные и невиданные ранее явления, которые можно назвать чудесами.

"Несколько лет назад, уже не говоря о десятилетиях, мало кто мог себе представить, что процентная ставка может быть со знаком "-" - это переворачивает все с ног на голову.

Похоже, это не краткосрочное явление. И возможно процентная ставка будет небольшой или отрицательной в течение длительного времени", – сказал экономист.

По его словам, процентная ставка такая низкая, что стоимость недвижимости значительно выросла. А это - головная боль как для инвесторов, так и для жителей.

"Еще один парадокс - центробанки, тем, что держат ставку низкой, пресекают себе самим возможность менять что-либо, поскольку если большая часть жителей и инвесторов верит в то, что ставка будет низкой, начинает расти стоимость имущества и потом, конечно же, будет сложно поднять планку ставки, это привело бы к обвалу этой сферы имущества.

Это большая головная боль и чудо, ведь нет одного ответа. Эта вера набирает оборот, верят, что ставка, по крайней мере в еврозоне, bent все время будет низкой", – сказал экономист.

Другой парадокс мировой экономики – плохие ожидания бизнеса, но высокий индекс акций.

"Это связано с первым фактором. Инвесторы надеются, что проценты долго будут низкими, поэтому инвесторы вкладывают деньги во все остальное, что дает положительный прирост.

Я не говорю, что это положительное явление. Это может стать ловушкой, Ведь при большом росте цен раздувается пузырь как акций, так и облигаций. (…)

Раздувают пузыри, и они могут иметь негативное последствие, если придет время, когда ставку поднимут. Это большая опасность. Такого прежде никогда не было. Обычно ожидания и рост экономики шли вместе с ценами на акции. Если ожидания негативные, цены на акции падают, ожидания хорошие - растут. Сейчас все наоборот", – заметил экономист.

Маурицас представил статистику, согласно которой, чтобы купить квартиру площадью 90 кв. м в Китае надо копить деньги 45 лет, в Лондоне - 23 года, в Вильнюсе – 14 лет. Согласно статистике зарплат и цен на недвижимость: в Вильнюсе средняя зарплата "на руки" – 818 евро, в Пекине – 1090 евро, в Лондоне – 2600 евро.

"Литва – чудо, особенно в этом году, поскольку рост экономики превышает ожидания. В первые три квартала он составляет 3,9%, при прогнозах в 3%. Рост опять больше того, который прогнозировали", – сказал DELFI 11 Маурицас.

Размер ВВП на одного жителя по сравнению со средними данными Западной Европы в Литве в 2019 году составлял – 77%.

"Это впечатляющий прогресс, это практически лучше, чем когда-либо прежде. Возможно, в 2026–2027 гг. мы достигнем 86% и сможем сказать, что живем лучше, чем когда-либо за всю историю", – сказал он.

Согласно прогнозам роста экономики Литвы, ВВП в следующем году вырастет на 2,5%, а в 2021 г. 2,2%.

По словам Маурицаса, риск представляет пакет мобильности и экспорт, но все же есть много секторов, которые "не планируют тормозить и продвигаются вперед".

Экономист заметил, что Литва из страны эмигрантов превращается в страну иммигрантов. В Литве также наблюдается рост безработицы из-за конкуренции с иммигрантами из третьих стран.

Согласно прогнозам, в 2020 году зарплаты увеличатся на 6,5%, а цены на 2,2%.

"Мы надеемся, что в следующем году общий рост цен будет низким. В основном из-за внешних факторов. Цены на сырье низкие, они падают. Топливо и другие импортируемые товары, вероятно, дорожать не будут. Будут дорожать в основном услуги и еда. Кто больше тратит на продукты, тот будет больше ощущать инфляцию.

Это вызов, который отчасти не дает снижаться разобщению. Те, кто зарабатывает больше 800 евро, они тратят на еду небольшую часть своих доходов, на них рост цен сильно не скажется, эти люди будут ощущать рост доходов. Если ты ограничен, то большую часть доходов идет на продукты.

Зарплата достаточно увеличилась. Мы близки к середине по Центральной и Восточной Европе, чуть отстаем, но уже не так серьезно. Мы были аутсайдерами, сейчас нагнали, в процентах рост может будет меньше, но номинально он будет значительным. Другой момент - рост экономики замедляется, есть немало сигналов, которые вызывают беспокойство и стагнация экономики реальна для ЕС (...) 1% рост - это немного", – сказал Маурицас.