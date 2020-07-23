Экономист о снижении уровня бедности в Литве: радоваться нечему

На своей странице в фейсбуке экономист цитировал пояснения самого департамента: "Показатель бедности считают по доходам за год до 2019 г. (т.е. за 2018 год)".
"На этот крючок ежегодно попадаются и многие политики, например, президент Гитанас Науседа сказал о снижении бедности среди пенсионеров, что это "настраивает на положительный лад, что показатель улучшился, по сравнению с 2018 годом. Это показывает, что индексирование пенсий работает, его нельзя отменять – пенсии по-прежнему должны расти быстрее, чем зарплаты", - писал Маурицас.
Но экономист заметил, что в 2018 году пенсии из-за индексирования росли медленнее (на 6,94%), чем зарплаты (10,0%), это не является показателем того, что индексация работает.
"Второй момент, индексация остановлено руками тех же политиков, ведь в конце 2019 г. в Литве был изменен закон о социальном страховании, введено самовольное регулирование размера пенсий политиками в будущем. Пенсии увеличились и бедность среди пенсионеров снизилась в 2018 г. из-за повышения базовой пенсии, а не из-за индексации", - писал Маурицас.
Он напомнил, что 12 декабря 2019 г. появился пункт номер 8.2.7, которым фактически отменили индексацию: "Фактически это отмена индексации пенсий в Литве, поскольку политики самовольно могут решить, например, увеличить базовую пенсию или коэффициент индексации".
По словам Маурицаса, интересно, что в 2019 г. средняя пенсия по старости в Литве росла медленнее, чем средняя зарплата, и только в 2020 г. рост пенсий значительно превысит рост зарплат, Но об этом Департамент статистики сообщит только в июле 2022 года.
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