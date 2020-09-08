В самом начале своего выступления он сказал, что Литва создала настоящее экономическое чудо. Экономист сказал, что знал давно - этот год для Литвы будет хорошим.

По словам экономиста, ЕК прогнозировала Литве плохой год – снижение ВВП до меньше среднего по ЕС и больше, чем в других странах Балтии.

"И что? Видите, Маурицас делает хороший прогноз. ЕК прогнозировала неверно, ВВП, по ее прогнозу, должен был упасть ниже среднего по ЕС, а падение было меньше, чем в других странах Балтии", – сказал он.

Другие пессимистические сценарии, по его словам, о которых говорилось весной, были связаны с волной эмиграции, но и тут он оказался прав.

"В отличие от прошлого кризиса, на этот раз мы наблюдаем большой поток иммигрантов в Литву. Прошли 7 месяцев, а у нас почти +4000", – сказал Маурицас.

"Если продолжать нарратив ЕК, то говорили о снижении зарплат в Литве в 2020 г. на 8,2% . <...> А на деле +8%. Данные "Содры" показали, что этот рост может ускориться", – сказал Маурицас.

Четвертое чудо, по его словам, связано с рынком недвижимости в Литве, поскольку он не отреагировал на сложившуюся ситуацию.

"Цена на аренду не упала, как в Латвии и Эстонии, возможно, и не упадет. <...> Рынок жилья довольно активен. Мы вернулись на уровень 2018-2019 гг", – сказал экономист.

Пятое чудо, по его словам - вместо снижения средств из ЕС, количество их увеличилось. Но он подчеркнул, что есть вызов - эффективное использование этих средств.

Шестое чудо, по словам Маурицаса, - высокий уровень потребительского доверия, самый высокий во всей еврозоне.

"Это значит, что литовцы оптимистично оценивают свои финансы. В ближайшие 6 месяцев они планируют потратить большие деньги на значительные покупки", – сказал экономист.

Он напомнил, что два года назад на такой конференции прогнозировал, что в 2025 г. Литва, возможно, нагонит Запад.

"Я говорил, что будем недалеко от них, достигнем уровня XVI в., но мы его достигли в этом году. И все потому, что это необычный для нас кризис. Мы привыкли, что если кризис, то наблюдается падение, гораздо большее, чем в Европе, а тут все сложилось наоборот. Мы нагнали Западную Европу, в первой половине этого года наш ВВП на одного жителя составляет 86% среднего по ЕС, этого в нашей истории раньше не было. Если кто-то будет жаловаться на жизнь в Литве, спросите у него, когда же было лучше", – вопрошал он.

Экономист сказал, что в ближайшее время в мире и в Литве ожидаются перемены. Первая из них - удаленная работа.

Маурицас заверил, что это станет не исключением, а нормой. Он привел пример - в Новой Зеландии в кризис из дома работали 60% работников, значит, для этого есть все технологии.

Еще один важный момент - доставка товаров и продуктов на дом.

"Находишь в интернете, заказываешь – ягоды приезжают", – сказал он.

Маурицас прибавил, что будут перемены в выборе места жительства, люди будут переезжать туда, где им хорошо.

"Это берега рек, красивая природа,но не обязательно центр города", – прогнозировал он, заметив, что люди чаще будут селиться в домах и на смену миниатюрным квартирам придут квартиры средней площади - 80-100 кв. м.