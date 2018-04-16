"Еще ждет тяжелый и нелегкий путь убеждения", - сказал экономист.

По словам Мачюлиса, то, что необлагаемый налогом минимум будет касаться всех работников, получающих зарплаты не больше 2,5 средней (сейчас 2100 евро) - это импульс для людей с небольшим достатком и стимул для укрепления среднего класса.

По мнению экономиста, положительно стоит принимать и то, что подоходный налог для работников объединяется с налогом на социальное страхование и получается просто подоходный налог в размере 21%.

"Это понравится не всем, но такова программа правительства: снижать налоги для работников, увеличивать налоги на доходы с капитала", - сказал Мачюлис.

По его словам, налог на вторую жилую недвижимость он считает справедливым.

"В Литве сборы с налогов невелики, составляют всего 30% ВВП, а средний показатель по Евросоюзу - 40%, в Скандинавских странах - больше 50%. Значит, чтобы платить адекватные зарплаты учителям, врачам, другим работникам госсектора, чтобы пенсии были больше, надо искать дополнительные доходы. Поскольку речь идет о налоге на вторую жилую недвижимость, это не коснется среднего класса и малообеспеченных", - сказал Мачюлис.

В пенсионном накоплении предлагают отказаться от перевода 2% из "Содры", за счет зарплат предлагают переводить в фонды 4%. По мнению Мачюлиса, это неплохая альтернатива, поскольку взносы в "Содру" снизятся на 2%, поэтому, сэкономив их, работник может направить их в частные фонды, плюс из госбюджета будет выделяться 2% надбавка от средней зарплаты.

Экономист положительно оценил и предложения правительства по борьбе с "тенью".