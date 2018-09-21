20 сентября в передаче DELFI Diena, он сказал, что ситуация с ценами в Литве очень разная.

"Что касается товаров, которыми торгуют во всем мире, например горючее – цену на него определяет не цена на нефть, которая одинаковая для всех (за исключением нескольких стран, где есть субсидии: Венесуэла, Иран), а разница в акцизахi. Это политика самого государства", – сказал он.

Экономист отметил, что в Литве давняя и серьезная проблема - цены на одежду и обувь.

"Это от того, что в Литве нет равновесия. С одной стороны может быть стратегия, когда пытаешься с небольшой наценкой продать много, или с большой – мало. Литва по этим показателям уже несколько лет превышает средние данные по ЕС", – сказал он.

Говоря о ценах на услуги, Куодис указал, что их определяет зарплата.

"Расходы, поскольку производительность труда парикмахера почти такая же, как в Норвегии, так и в Литве. Но зарплата разная. В последнее время зарплаты сильно выросли, на 10% в год, поэтому там, где производительность труда увеличить сложно или невозможно, все один к одному вылилось в более высокие цены", – сказал он.

Куодис также напомнил, что литовский рынок относительно небольшой, особенно в регионах, где людей стало меньше.

Там очень сложно продержаться, и эта стратегия попытки повышения цен, поскольку людей стало меньше, ни к чему не приводит. Люди в наше время мобильны, могут съездит в город, в большой магазин", – прибавил собеседник.

Куодис еще сказал, что неплохо было бы, чтобы депутаты осознали, что их деятельность можно назвать коррупцией.

"Они заигрались с этими личными оскорблениями, комиссиями, выяснением всяких мелочей – где и за чьи деньги куплено какое-то пальто", – сказал он.

Собеседник заметил, что политики часто используют публичные ресурсы в личных целях.

"Неважно – политические ли они, повышение своего рейтинга или стремление победить на выборах любой ценой. Сейчас все напоминает песочницу, в которой бросают песком друг другу в глаза, а серьезные реформы забыты", – сказал Куодис.

По его словам, правительство в первую очередь должно было подумать о самом главном, а потом заниматься мелочами.

"Это мелочности в парламенте, в правительстве очень много. Можно неделями обсуждать чье-то пальто, мелкие запреты, но у страны есть серьезные вызовы: налоги, здравоохранение.

Конечно, министр Аурелиюс Верига пытается решительно делать некоторые вещи, поэтому естественно, что он сталкивается с сопротивлением, насмешками. Но полноценная еда в школах - это польза для детей, никто не может это оспаривать. Конечно, есть разные группы лоббистов, которые пытаются через СМИ влиять на рынок лекарств и на вопрос питания", – сказал Куодис.

Экономист сказал, что некоторые министры ему нравятся, но другие плывут по течению и ничего не предпринимают.

"Это правительство пытается позиционировать себя как партия регионов, но не делает необходимых вещей, скажем, не оптимизирует сеть школ.

Я написал программный код, как всегда бесплатно передал его правительству – это план оптимизации сети школ так, чтобы система работала лучше. Сейчас она плохо работает, поскольку из-за демографических проблем у нас слишком много школ, слишком мало учеников приходится на одного учителя. Но если политики решают, что может быть школа с одним учеником, мы ее не закроем, то это не только неэффективно с точки зрения экономики, это форма коррупции.

Эти люди занимаются своим рейтингом за счет общественного интереса. С таким мириться нельзя", – сказал Куодис.