"Те, кто говорит, что во всем виноват евро, должны задуматься. [...] Рост цен определен конкретными решениями, не надо постоянно искать вину евро. Так можно дойти до рассуждений, будто в 2029 г. высокая инфляция в Литве тоже будет обусловлена евро", – сказал экономист.

– Какой миф о евро вы слышите чаще всего?

– Один из популярнейших, люди часто спрашивают – если цены в Литве сравнялись с ценами в Западной Европе, почему зарплаты не сравнялись? Если было бы все так просто и страна, вступив в ЕС сразу начала жить как в Западной Европе, было бы легко улучшать уровень жизни и вокруг, т.е. принять в ЕС Украину, Молдову, Марокко.

Они сразу же зажили бы по европейским ценам и с европейскими доходами. К сожалению, жизнь сложнее и чтобы достичь европейского уровня, нужно больше чем одна ночь или год.

– Часто говорят, что цены в литах стали ценами в евро. Почему люди верят этому?

– Во-первых люди видят то, что бросается в глаза. Действительно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза. Скажем, чашка кофе стоит в 1,5–2 раза больше. Чтобы доказать, что все подорожало еще больше, вспоминаем сакральную формулу 1:1, о которой говорили до введения евро – тогда говорили, что все будет стоить столько же, только в евро.

– К примеру, в 2014 году сок стоил 3,39 евро, а в 2018 г. – 1,09 евро, молоко в 2014 г. стоило 3,29 лита, а в 2018 г. – 0,95 евро, греча – 5,69 литов в 2014 году и 1,04 евро в 2018 г. Но люди не помнят, что греча одно время стоила и 8 литов за кг...

– Наверное, немногие помнят сколько стоило горючее. Одно время в Литве говорили, достигнет ли цена на горючее 5 литов (насколько я помню, цена была 4,92 лита). Можно ли сказать, что горючее сейчас стоит 5 евро за литр?

Цены на некоторые товары, особенно на мелкие, повысились, подорожали услуги. Скажем, люди думают, "ну и что, что чашка кофе стоит в 2–2,5 раза дороже, чем 3-4 года назад, но мы можем себе позволить, ведь это всего чашка кофе", а торговцы воспользовались этим и подняли цены. Но нельзя делать выводы, что все подорожало одинаково.