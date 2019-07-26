Сейчас в Литве много говорят о росте нищеты и неравенства доходов, а я неоднократно говорил, что основная и единственная причина роста нищеты и неравенства в Литве - маленькие пенсии, – сказал DELFI Маурицас. – В Литве низкие доходы у жителей старше 65 лет".

По словам экономиста, большая часть жителей этой группы зависит от содровских выплат, поэтому доходы у них не только низкие, но и ниже уровня нищеты. 345 евро – это относительный уровень нищеты, а средняя пенсия в Литве 319 евро.

Маурицас назвал несколько причин этого. "Первое - у нас большая смена поколений. Если брать молодое поколение, то у них доходы намного выше, чем у пенсионеров. Второй фактор - на пенсии выделяют небольшую часть бюджета. Если считать процент ВВП, то Литва в ЕС на пенсии выделяет самую небольшую часть бюджета, – сказал экономист. – Но я не предлагаю начать выделять больше, поскольку у нас есть и демографические вызовы, если мы сейчас увеличим пенсии, в будущем, возможно, их придется уменьшать".

По его словам, данные по статистике этого года будут лучше."Я почти убежден, что уровень нищеты среди людей пенсионного возраста стабилизируется или немного снизится впервые за несколько лет, поскольку были увеличены небольшие пенсии. И вообще пенсии увеличили больше, чем вырос средний прожиточный уровень в Литве, – сказал Маурицас. – Но если мы значительно снизить уровень нищеты, например, до среднего в ЕС, то надо повышать пенсии. Это самый эффективный способ".

В новейших данных экономист увидел и положительные перемены – снижается уровень нищеты среди детей и работающего населения.

Абсолютный уровень нищеты среди детей младше 18 лет был выше чем среди работающего населения и пенсионеров.

В 2018 году он составил 14% и был на 2,4% меньше, чем в 2017 году.

По словам Маурицаса, в этом году статистика в этой группе должна улучшиться. "Увеличены "детские" деньги, что должно поднять чашу весов, я думаю, в следующем году результат будет иным", – сказал экономист.

И хотя он убежден, что повышение пенсий улучшит статистику, он прибавил, что неясно, может ли государство это сделать. "По крайней мере в краткосрочном периоде нет возможности повысить пенсии, поскольку у нас еще есть работники публичного сектора, и другие обязательства, – сказал Маурицас. – В течение некоторого времени нам еще придется жить с показателем высокого уровня нищеты".

Экономист подчеркнул, что 345 евро – это относительный уровень нищеты. "Это не обязательно нищета", – сказал он. Абсолютная нищета - это еще более мрачный показатель – всего 245 евро. "Уровень абсолютной нищеты увеличился на 3%, а относительной на 12%", – заметил Маурицас.

Экономист прибавил, что рост показателя на 12% сложно снизить. "Если мы хотим выбраться из нищеты, то доходы должны увеличиться на 12%. Это непросто, на столько увеличить доходы", – сказал он.

"Что касается абсолютного уровня нищеты, то в Литве он быстро снижается. Я бы рискнул заявить, что это снижение беспрецедентно. Может, похожим оно было в 2005 году, но тогда была высокая инфляция. А вот показатель относительной нищеты не снижается, но уже по крайней мере не растет", – сказал Маурицас.

Кстати, по его словам, надо учитывать, что у людей разных возрастных групп отличаются и потребности, а значит - и расходы. "Расходы разные, а тут делают предположение, что потребности те же и у пенсионеров, и у работающего населения, – сказал экономист. – Это не обязательно так, ведь человеку пенсионного возраста должно хватить и меньше денег".

Вскоре Департамент статистики Литвы должен представить и статистику неравенства доходов. Маурицас считает, что этот показатель должен стабилизироваться или даже снизиться. Правда, по его словам, в этой статистике также отразятся небольшие пенсии. Согласно новейшим данным, В Литве за чертой бедности в прошлом году жили 312 000 человек: их доходы были меньше 245 евро в месяц на одного человека или 515 евро – на семью из двоих взрослых и двух детей до 14 лет.

В нищете чаще всего жили одинокие люди с детьми (31,9%) и одинокие люди (23,8%).

Ниже уровня нищеты находились 3% работающих лиц, 50,8% безработных и 13,1% пенсионеров по старости.

Самым высоким уровень нищеты был в группе от 65 лет и старше (37,7%).