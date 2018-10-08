В интервью на Žinių radijаs профессор Вильнюсского университета, экономист Раймондас Куодис сказал, что если принимать во внимание демографическую ситуацию в стране, то помочь может только реформа – надо закрывать некоторые школы и увольнять учителей.

"Мы уже неоднократно говорили в ваших передачах о коррупции, о таком типе коррупции, как не выполнение реформ или сдвижение проблем в обмен на политические дивиденды. Очевидно, что в силу демографических перемен, нам нужно меньше школ и меньше учителей. Это очевидно, можно сравнить со школами стран ОЭСР. (...) Если за 20 лет родилось в два раза меньше детей, то мы не можем сохранять прежнюю инфраструктуру. Если мы ее сохраняем, должны говорить о том, сколько это стоит. И очевидно, что эти неэффективные вещи ничем нельзя оправдать, с этим что-то надо делать", – сказал экономист.

Он заверил, что сам предлагал прозрачный план оптимизации сети школ в Литве и передал его правительству. Но, по его мнению, никто не занимается этими реформами, поскольку думают о своем политическом имидже, об имидже своей партии.

"Кажется странным, ты даешь бесплатно программные коды, прозрачную оптимизацию системы при помощи компьютеров, но это не принимают по политическим причинам, а в результате начинаются проблемы: какие-то непонятные системы оплаты труда за ставку, чтобы натянуть оплату на фактическую деятельность, когда на самом деле делать нечего - ведь детей нет и т.п.

Я не боюсь этого слова "коррупция, я всегда говорю, если политик думает о личном рейтинге, откладывая критические реформы, избегая их - это коррупция, поскольку мы выбираем политиков не для того, чтобы они наращивали рейтинги или пытались формировать какую-то стратегию на случай будущей политической карьеры. Мы нанимаем их, чтобы они делали то, что нужно", – сказал экономист.

DELFI напоминает, что в некоторых школах до сих пор царит хаос в связи с новой системой оплаты труда учителей: одни учителя получают увеличенную зарплату, а у других она снижается. Учителя замечают, что куда-то пропали миллионы, выделенные на повышение зарплат, а профсоюз системы образования обратился к депутатам с просьбой что-либо предпринять для решения создавшейся ситуации.

По данным Министерства науки и образования, после введения новой модели оплаты труда учителей фонд зарплаты до 2020 г. пополнится 95 млн. евро. Это позволит постепенно увеличить зарплаты учителей на 20%, примерно на 10% в 2018 и в 2019 году.