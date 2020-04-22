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Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, но вместе с тем будут введены послабления, сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Экономист, профессор Вильнюсского университета Раймондас Куодис сказал, что сразу после выхода из карантина экономика не оживет, и подчеркивает, что самая большая беда для экономики - не карантин, а вирус.
Raimondas Kuodis
Raimondas Kuodis
© DELFI / Domantas Pipas

Условия карантина смягчают и в европейксих странах – Дании, Германии. Об условиях смягчения в Литве в передаче на Žinių radijas высказался и Куодис.

Он подчеркнул, что люди не понимают элементарного - экономику разрушает не карантин, а вирус. Это разные вещи. Когда карантин отменят, экономика не расцветет.

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"Даже когда карантин отменят, никто не бросится в кафе праздновать победу над карантином, люди будут вести себя осторожно – будут осторожнее оценивать свои ресурсы, не будут покупать товары и услуги, без которых можно обойтись.

Люди нарастили такой менталитет, они осторожничают. Будут год ходить в масках, избегать контактов и мест массового скопления людей.

Поскольку люди не понимают, они считают бедой карантин. Я могу доказать обратное – если мы не справляемся с вирусом, даем ему с помощью нерешительных мер снова проявлять себя. Экономике от такой траектории будет только хуже если мы справимся только к Дню Ивана Купалы, будем открываться точечными путями, как и многие страны", – сказал Куодис.

По его словам, есть стандартная эпидемиологическая модель и ее применение в Литве.

"Она показывает День Ивана Купалы, когда благодаря карантину количество случаев уменьшится. Они будут, будут и осенью, и зимой, скорее всего, особенно если политики придумают открыть границу со страной, которая не справляется, например, с Беларусью", – сказал экономист.

Он рассказал, что сейчас в Литве стадия молота, потом перейдем в стадию шока - открытия. Это значит, что массовые мероприятия по-прежнему будут запрещены, границы будут закрыты. Иными словами, товары будут возить, водители грузовиков будут ездить, но массового туризма не будет.

Куодис отметил, что в Литве больше всего случаев заражения в крупных городах – Вильнюсе, Клайпеде, а, например, в Таураге, Биржай, по его мнению, можно было бы в разумных масштабах открыться – может работать малый бизнес, люди должны носить защиту, должны охранять въезд в район.

"Идея открытия – выборочная, не разваливая тот бизнес, который сейчас может работать, не ждать полного контроля над последним очагом – в Неменчине, Укмерге, Клайпеде или Вильнюсе", – сказал экономист.

Нилл Гейтс несколько недель назад сказал, что ждет такой кризис, какого еще никто не видел: рухнет мировая экономика, экономика разных стран. Куодит уверяет, что кризис будет похожим на кризис 2009 г.

"В этом году падение экономики может быть двузначным. С другой стороны, каждый кризис дает хороший урок. Мир видел мировые войны, тогда кризис был больше, поскольку уничтожали производство, гибли люди. Много написано о том, как быть с экономикой во время войны. Сейчас я листаю старые книги, вижу ответы, которые бизнес начинает понимать. Капитализм в таких условиях действует с трудом, нужна вентиляция легких с помощью государственных средств. (...) Эти законы сохранились во многих странах со времен ВМВ. Государство может сказать: смотрите, государство вам автомобили не покупает, господа, произведите нам аппараты ИВЛ и т.д.", – сказал профессор.

По его словам, правительство и парламент должны осознать, какой должна быть структура экономики, кого спасать и поддерживать: "Для этого и существует слово "инфраструктура" – еда, транспорт, энергетика, здравоохранение, образование и т.д. Это не для поездок в Рим на выходные".

Куодис отметил, что не надо разочаровываться из-за вируса, поскольку траектория экономики не была бы такой розовой, как себе представляют многие люди. Кроме того, у государства есть возможности для сохранения инфраструктуры, трудоустройства людей.

Что тут на вирус сердиться, что он уничтожит бизнес, который не был надежным, с точки зрения глобального потепления. (...) Вирус только ускорил то, то произошло бы через 2-3 года", – считает экономист.

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