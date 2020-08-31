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Заместитель главы Центробанка Литвы, экономист Раймондас Куодис сказал, что несмотря на то, что первую волну коронавируса в Литве удалось успешно сдержать, нынешняя ситуация в стране будет ухудшаться, если не предпринимать необходимые меры.
Raimondas Kuodis
Raimondas Kuodis
© DELFI / Domantas Pipas

"Литва отчасти стала жертвой своего первичного успеха в борьбе с COVID-19. Все большие победы позволяют немного расслабиться, утратить чувство бдительности и вот мы видим, что литовцы, которые радовались успеху в обуздании первой волны коронавируса (мы тогда попали в первую десятку стран мира по обузданию пандемии), сейчас столкнулись с быстро ухудшающейся ситуацией. Вероятнее всего, ситуация по-прежнему будет ухудшаться и в ближайшее время", – в передаче на Žinių radijаs сказал Куодис.

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Он прибавил, что эпидемиологическая ситуация в стране достаточно прогнозируема, поэтому соответствующие действия, например, удаленную работу, стоит внедрять прямо сейчас.

"Никто не предлагает полностью и массово все закрывать, как это было несколько месяцев назад, но эпидемиологическая модель говорит, что надо все просчитывать вперед. Иными словами, делать все не тогда, когда что-то ухудшается, но прогнозировать, это поддается прогнозам. Скажем, 1 сентября, открытие на несколько недель, снова люди сомневаются. Может, лучше было бы сразу сказать - работаем удаленно, смотрим, что будет", – заметил Куодис.

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