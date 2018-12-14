"Вот началось... Знаете ли вы, что Литва не получит около 500 млн. евро помощи (в 2020–2027 гг) из-за низких зарплат в сфере образования и из-за низких цен на коммунальные услуги?", – вопрошает в фейсбуке экономист банка Luminor Маурицас. Он пошутил, что проблемы у Литвы потому, что она "дешевая".

Экономист объяснил, что помощь уменьшается, когда ВВП на одного жителя по паритету покупательной способности (т.е. с учетом разницы цен) превышает 75% среднего по ЕС.

"В Литве ВВП на одного жителя - всего 46% среднего показателя по ЕС, но поскольку Литва дешевая страна (цены составляют всего 61% средних по ЕС), то мы якобы можем себе позволить купить всего в 1/0.61 = 1.61 раза больше, чем среднестатистический европеец, поэтому наш ВВП на одного жителя с учетом паритета не 46%, а 75.5%. Ну и не везет... Когда в 2007 году мы хотели ввести евро, страна была слишком дорогой, а сейчас она слишком дешевая. Но самое интересное в этой истории, почему мы такие дешевые, а конкретнее – дешевле латышей, которым помощь не сократят", – пишет экономист.

Порталу DELFI Маурицас сказал, что ан самом деле ситуация парадоксальная в подсчете цен в госсекторе. Например, поскольку образование у нас бесплатное, то его стоимость приравнивают выплачиваемым в этой сфере зарплатам. Это значит, если там низкие зарплаты, то и услуга дешевая.

ES paramos skyrimo metodika © Facebook

"Одна из основных причин нашего низкого уровня цен, по сравнению с Латвией и Эстонией - это дешевый госсектор. Он дешевый потому, что Eurostat считает цены в этом секторе по зарплатам. Большая часть услуг госсектора - бесплатные, но люди все равно ими пользуются. Чтобы сравнить цены в этой сфере с ценами в странах, где эти услуги платные, Eurostat использует данные о средней зарплате в конкретном секторе. В Литве зарплаты в сфере образования и здравоохранения одни из самых низких в ЕС и в еврозоне.

Вот почему в Латвии общий уровень цен выше, чем в Литве. Еще прибавляют цены в секторе услуг, ресторанов и гостиниц. Но два основных составляющих - цены на коммунальные услуги и образование. Экономически доходы литовцев и латышей практически одинаковые, но цены у нас якобы намного ниже, поэтому и помощи мы получим меньше", – сказал DELFI Маурицас.

Кроме того, по его словам, влияет и тот факт, что берут данные за 2016 год, а цены в кафе и ресторанах Литвы стали расти в 2017–2018 гг.

"Такая методика. Каждая страна заинтересована в том, чтобы тянуть одеяло на себя, поэтому методику обычно не меняют", – заметил экономист.

Он также упомянул, что еще одна причина – цены на коммунальные услуги. Электричество, газ, отопление, вода и т.д. в Литве на 27% дешевле.

Однако Маурицас не склонен делать трагедию из того, что помощь уменьшится именно на 500 млн. евро, поскольку эта сумма на 7 лет.

"500 млн. евро за семь лет, не надо забывать об этом. Это меньше 100 млн. евро в год, или 0,23% ВВП. Это немного, я только хотел заметить, как страны становятся жертвами разных методик подсчета и как некоторые, казалось бы неплохие вещи, например низкие цены, дешевые коммунальные услуги, выходят боком", – сказал экономист.