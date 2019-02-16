"Заявление о том, что жители Литвы никогда не жили так хорошо, как сейчас, справедливое, но хитрое, поскольку весь мир так хорошо прежде не жил.Просто наблюдается социально-экономический прогресс, за исключением периодов войн и беспорядков. (...)

Но есть более болезненные моменты, особенно, когда думаешь о долгосрочном развитии общества, это - демографическое положение. (...) Это как симптом, означающий, что все хорошо. А большая часть проблемы (эмиграции) связана с неравенством. Части людей жизнь здесь нравится и кажется приятной, а для другой части - жизнь кажется сложной и неприемлемой, поэтому они уехали и уезжают", - сказал экономист.

По его словам, хотя статистические показатели, по сравнению с другими странами ЕС, смотрятся неплохо, если углубиться, проявляется реальная картина.

"Средние показатели не такие и плохие, но когда мы разделяем общество на разные слои, выявляется неравенство в сфере здравоохранения, возможности получения образования, в доступности качественного обучения детей в средней школе или возможности поступления в вузы на престижные специальности", - сказал экономист.

Однако, по словам Лазутки, жители Литвы должны радоваться, что в стране нет серьезных политических конфликтов, которые мешали бы быстрому развитию страны.

"Сейчас надо радоваться тому, что мы, несмотря на постоянные склоки между политиками, из советского периода после Второй мировой войны вышли достаточно мирно, и на протяжении всего этого времени у нас был гражданский мир. Если мы сравниваем с серьезными конфликтами, которые есть у других стран, то надо радоваться. С этим связан наш прогресс, поскольку если мы посмотрим, где люди никогда прежде не жили так хорошо, как сейчас, то это будут те страны, где нет конфликтов ни с соседями, ни внутри страны", - сказал экономист.

Напомним, что в Литве в начале февраля 2018 года было 2.792 млн. жителей. Это на 1934 человека меньше, чем в начале января этого года. За год число жителей Литвы сократилось больше чем на 14 500 человек.

По данным Министерства внутренних дел страны, число жителей в стране в последние годы постоянно сокращается: в 2015 г. в Литве было 2 921 920, в 2016 г. - 2 888 558, в 2017 г. - 2 847 900; в начале 2018 г. - 2 808 901 житель, а в начале 2019 г. - 2 793 986.