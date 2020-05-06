Экономическая блокада Литвы глазами очевидцев: трехчасовые очереди за мясом и горючим, варенье без сахара

Опустели прилавки магазинов, люди стояли часами в очередях за мясом и молоком. На улицах городов почти не осталось машин – нечем был их заправлять, было ограничено даже движение общественного транспорта.

Однако люди, столкнувшиеся с этими трудностями, вспоминают не только о них, но и о единстве, охватившем всех.

Варенье без сахара

"Мы были молоды, у нас была работа, маленькие дети, поэтому, видимо, легче пережили блокаду... Мы знали, что ничего не сможем купить, вот и не думали об этом, крутились, как могли, – вспоминает Лина из Варены, которая 30 лет назад воспитывала двух малолетних дочерей. – У родителей было хозяйство, поэтому еда была. Конечно, не было так, что мясо ели почти каждый день, как сейчас, но кусочек сала дома был всегда".

По ее словам, в варенский магазин мясо привозили два раза в неделю, очереди были такие, что в них Лина даже не становилась...

"С ребенком весь день на солнцепеке не простоишь. Хватало того, что было. Овощи и молоко дома были.

Когда сейчас думаю о том времени, то одно из самых ярких воспоминаний - отсутствие сахара. Мы собирали чернику, клюкву, была смородина, вот мы и варили варенье без сахара. Варенье было кислое, но стояло хорошо. Неизвестно, ели бы современные дети такое варенье вообще...", – сказала женщина.

© RIA / Scanpix

По словам Лины, черника без сахара была горькой. На зиму варенье варили ведрами, все это съедалось. Если удавалось купить сахар, добавляли его в варенье.

Женщина и сейчас варит варенье, но уже не ведрами. И ест его уже не так охотно, как в то время.

"Еще помню – это касается транспорта. Машины у нас не было, но мы ездили на автобусах. Мы уже привыкли, что автобусы ходят каждый час – как в город (тогда Старая Варена считалась пригородом), так и в соседние деревни. И тут вдруг по радио сообщают, что автобусы будут курсировать реже. Ну, реже так реже, на работу я ходила пешком, муж - то же, но те, кто ездил на общественном транспорте столкнулись с неудобствами, поскольку старые автобусы были битком набиты людьми.

Однажды моя подруга решила навестить мать, живущую в нескольких километрах. В автобус с двумя детьми (один из них двухмесячный) она даже не стала пытаться пробраться, пошла пешком.

И я вижу, как она идет: двухмесячный младенец в коляске, внизу в коляске сложены детские вещи, рядом с коляской идет 5-летняя дочь, на ручке коляски висит сетка, а в ней – кот. Она знала, что в тот же день вернуться не сможет, вот и взяла кота с собой. Сейчас такие воспоминания вызывают улыбку, но тогда у людей не было иного выхода" – рассказала Лина.

В очереди - по три часа

Мария, которая живет рядом с Алитусом, помнит, что не хватало горючего. Тогда семья с тремя детьми как раз купила "Москвич".

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"Во время блокады за горючим надо было отстоять огромную очередь. Иногда стояли 2-3 часа. Больше 20 л не давали. Если хочешь купить больше, надо ехать на другую заправку и снова стоять в очереди. Литр стоил 20 копеек", – вспоминала женщина.

По ее словам, в блокаду еда в семье была, поскольку в деревне у них было свое хозяйство.

"Была еда и в магазинах, только стало все дорожать. Когда при Казимире Прунскене колбаса подорожала на полрубля, была страшная трагедия, а когда пришел Гедиминас Вагнорюс, все дорожало каждую неделю", – сказала женщина.

Сливочное масло меняли на ботинки

Семья в советское время работала в колхозе, поэтому вскоре осталась без работы. Тогда Мария полетела в Армению. Оттуда она привозила в Литву ботинки, а здесь ими торговала.

"Я везла в Ереван сливочное масло, колбасу и плавленный сыр. За масло можно было и комнату снять, и дорога окупалась. Качественные армянские ботинки были очень популярны в Литве. Как и пуховые куртки", – рассказала Мария.

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Не хватало детского питания

Сауле из Новой Акмяне помнит очереди за продуктами. Но самой большой проблемой, по ее словам, была нехватка детского питания. Тогда у женщины была новорожденная дочь, за детским питанием приходилось ездить в больницу, давали уже приготовленную "Малютку". О смесях Similak и Tutteli можно было лишь мечтать.

"Помню, принесла один раз малышке смесь, а она - подгорела", – вспоминает женщина.

Женщина помнит, как обрадовалась, когда за талоны купила новорожденной дочери розовый костюмчик. В то время очень редко будущие родители заранее могли узнать пол младенца, а в магазинах была однотипная одежда.

В очередях стояли и дети

"Было очень тяжело, зарплаты не платили по 4-5 месяцев. На работу ходили пешком по 5 км",– рассказала Янина, которая тогда работала на фабрике Alytaus tekstilė.

Как страшный сон она вспоминает очереди, особенно за мясом.

"Мы ставили в очередь 6-летнюю дочь, потом менялись. Иногда и два часа стояли, безо всякой гарантии, что удастся купить мясо. Мы носили бутылки, чтобы купить молоко, банки для горошка и майонеза, а если выбрасывали апельсины, очередь стояла километровая. Было так тяжело, что сейчас уже ничто не кажется страшным", – сказала Янина.

Склоняет голову

"Не люблю об этом вспоминать, – ответила на вопрос о блокаде экс-мэр Паневежиса Гема Умбрасене. – Было нелегко. Сначала нехватка топлива, а город отапливали мазутом, его использовали многие предприятия. Не хватало горючего для людей и для транспорта. На заправках или очереди, или ничего.

К нехватке товаров первой необходимости мы были привычными, хотя люди сердились, что сразу после 11 марта они не появились".

Политик вспоминает, что были ограничены поставки газа. Компаниям давали столько, чтобы они не остановились.

"Довелось и преследовать тех, кто злоупотреблял ситуацией, кто пытался наживаться на нехватке топлива, и руководителей заправок пошевелить, чтобы работали энергичнее. Всякое было. Вскоре мазут в город стали доставлять военные составы, поскольку рядом находилась авиационная часть Советской армии, которая "прихватывала" мазут и для города. Командующий части был избран в горсовет, мы работали вместе. После событий 13 января за чрезмерную лояльность к нам его отозвали в Москву.

В городе не было перебоев с отоплением. Мы всегда вели переговоры с Министерством торговли о поставках товаров. Поговаривали, что даже шяуляйцы приезжали за покупками в Паневежис.

Mugė, 1990 m. © RIA / Scanpix

Из блокады мы вышли понемногу, по мере укрепления экономики Литвы. Склоняю голову перед всеми, кто тогда решал проблемы и терпеливо сносил лишения", – сказала Delfi бывший мэр Паневежиса Умбрасене.

Четырехзначная инфляция

"Во-первых, это был развал экономики, поскольку в корне изменились условия, цены на сырье, рынки. Было сильное падение экономики, осталась примерно половина того, что было", – больше 10 лет назад рассказывал Delfi о блокаде ныне покойный подписант, экономист Эдуардас Вилкас.

По его словам, во время блокады хорошо было если по дороге из Вильнюса в Каунас встречались 1-2 автомобиля.

"Зимой 1991 г. мы вообще жили без горячей воды и почти без отопления, поскольку не было денег на нефть и газ", – вспоминал Вилкас.

По его словам, товары первой необходимости были, какое-то время выдавали талоны на продукты. Более серьезные проблемы возникали, когда товары были, но у людей не было денег на них.

В 1990-ых на одного члена семьи приходилось 153 рубля расхода. По данным Департамента статистики, в 1992 г. реальная зарплата была на 61,9% выше, чем в первый год независимости, но точных данных нет. В 1991 г. килограмм хорошей говядины стоил 8,7 рублей, вареной колбасы – 7,75 рублей, сливочного масла – 9,11 рублей, 10 яиц – 3,63 рубля, бутылка водки – 43,52 рубля. В декабре годовая инфляция была

382,7%, в следующем году уже 1162,6%, а еще через год снизилась до 188,7%. ВВП в 1990 г. в Литве составлял 134 млн. литов или 36 литов на одного жителя.

Оценили на 9

На долю первого премьер-министра Литвы Казимиры Прунскене выпала немалая ответственность – выдержать блокаду в 2,5 месяца.

"Это было наказание московской центральной власти за то, что Литва объявила независимость. Мы нашли возможность обеспечения большей части потребностей страны, Литва выстояла, а через год мы практически восстановили потери, и из-за этого экономика не понесла таких больших потерь", – сказала по случаю 20-летия первого правительства Казимира Прунскене.

Она сказала, что поставила бы своей команде за работу 9.