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Еврокомиссия (ЕК) и разрабатывающее вакцину от коронавируса предприятие AstraZeneca заключили договор о приобретении будущей вакцины, сообщило в пятницу представительство ЕК в Литве.
Vakcina nuo koronaviruso.
Vakcina nuo koronaviruso.
© Shutterstock

Как сообщается, в договоре намечено, что все государства-члены Евросоюза (ЕС) смогут получить 300 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также предусмотрена возможность дополнительного приобретения еще 100 млн доз. Вакцина будет распределена пропорционально, исходя из численности населения.

Как сообщил у себя в фейсбуке министр здравоохранения Аурелиюс Верига, "Литве намечается поставить чуть более 1,8 млн доз вакцины".

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"Литва участвует в этом соглашении и получит вакцину от этого коварного вируса, если клинические испытания этой вакцины будут успешными и как только она будет произведена", - написал министр.

По его словам, ЕК продолжает переговоры и хотела бы заключить подобное соглашение и с другими производителями вакцин, а договор с компаниями Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac и Moderna намечается подписать в ближайшее время.

"Отрадно, что мы в числе государств, которые одними из первых получат вакцину и смогут защитить здоровье своих людей. Очевидно, что стартовавшие в начале лета переговоры ЕС с фармацевтическими компаниями дали ощутимые результаты", - отмечает А. Верига.

Фармацевтический гигант Великобритании и Швеции AstraZeneca во вторник сообщил о начале клинических испытаний лекарства, которое позволит остановить распространение COVID-19 и лечить заразившихся людей, а первые добровольцы уже получили дозы нового лекарства.

Лекарство, известное как AZD7442, представляет собой комбинацию двух антител.

Результаты исследований ожидаются до конца этого года.

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