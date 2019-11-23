В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы снизился почти на 10%, таковы данные результатов опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, по заказу издания Lietuvos rytas.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Согласно данным исследования, в Ноябре Науседу положительно оценили 72,8% участников опроса (в октябре таких было 82,5%).

Неблагоприятно Науседу оценили 8,7% респондентов (в октябре 3,3%).

Политолог Кястутис Гирнюс сказал, что рейтинг Науседы выше 80% был ненормально высоким и скорее всего был связан с политической эйфорией.

"Всегда так бывает, после выборов люди готовы думать о человеке очень хорошо", – сказал BNS Гирнюс.

Статьи по теме:
Президенты Литвы и Польши призывают не раскалывать НАТО  (6)
Науседа призывает ускорить синхронизацию электросетей  (5)

По его словам, сейчас президент вынужден принимать решения, которые нравятся не всем избирателям.

По словам Гирнюса, на оценке президента могло сказаться напряжение в его отношениях с правительством из-за налогов, призыв повысить финансирование обороны, вето, которое налагалось на решения парламента.

"Люди видят, что этот человек необязательно решит все вопросы", – сказал политолог.

Директор Vilmorus Владас Гайдис сказал BNS, что на снижении рейтинга президента мог сказаться и тот факт, что он навещал свою дочь в Южной Корее, когда в Алитусе проходили работы по тушению серьезного пожара.

Науседа вступил в должность президента Литвы в июле 2019 года.

Статьи по теме:

Помилованные в Литве российские шпионы: кто они? (34)

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом...

Президент Литвы помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой (60)

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух...

Науседа встретился с главой Италии: литовские продукты высоко ценят в Италии (29)

Президент Литвы Гитанас Науседа 8 ноября встретился с...

Чего в Алитусе не видел Науседа: пожарные работали в ужасных условиях (29)

Огромный пожар в Алитусе спустя 1,5 недели привлек...

Общество

Taromatas Plastiko pakuotė Taros supirkimas

Это новшество пришло даже в отдаленные районы Литвы: только в Варене нашелся человек, который его не испробовал (1)

Данные проведенных опросов показали, что действующей в...

Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (7)

На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...

В Литве отмечают День армии (42)

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской...

Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (98)

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...

На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (24)

Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...

TOP новостей

Работа в провинции литовских врачей не привлекает: нет желающих при зарплате 2000 евро (7)

На странице Варенской больницы в фейсбуке размещено...

Эйфория прошла: рейтинг президента Литвы снижается (98)

В ноябре рейтинг президента Литвы Гитанаса Науседы...

На дорогах Литвы в этом году погибло больше людей, чем в прошлом – кто виноват? (24)

Водители часто жалуются на поведение пешеходов, а...

В Литве отмечают День армии (42)

23 ноября в Литве отмечают 101-ую годовщину Литовской...

Каждый 10-й литовец выбрасывает по 50 евро в год: входите ли вы в их число? (17)

Вы считаете, что залог 10 евроцентов за тару - это...