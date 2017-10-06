ЕГУ присудит звание почетного доктора бывшему главе Европарламента

Степень Почетного доктора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) присваивается наиболее выдающимся ученым, а также общественным, религиозным и политическим деятелям за их высокие заслуги в областях гуманитарных и социальных наук, высшего образования и развития культуры.

Сенат ЕГУ принял единогласное решение об присуждении этого звания двум выдающимся политическим и академическим лидерам, благодаря которым стало возможным восстановление деятельности ЕГУ в Вильнюсе.

Ханс-Герт Пёттеринг является президентом Фонда Конрада Аденауэра и с 1979 по 2014 год являлся членом Европейского парламента. Занимая пост президента Европарламента с 2007 по 2009 год, Пёттеринг оказал активную политическую поддержку ЕГУ.

Благодаря ему университет получил широкую международную помощь, в том числе постоянную поддержку Европейского Союза — крупнейшего донора ЕГУ. Будучи Председателем Фонда Конрада Аденауэра, Пёттеринг повысил осведомленность о ЕГУ на международной арене.

В 1999-2009 годах доктор Фэнтон занимал пост президента Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартур. В течение этого десятилетия Фонд Макартура предоставил средства для развития исследовательской деятельности ЕГУ в Минске, а позже стал единственным донором ЕГУ в период изгнания университета из Беларуси и получения юридического статуса в Литве в марте 2006 года. Без финансовой поддержки Фонда Макартура не было бы возможности восстановить ЕГУ в Вильнюсе после принудительного закрытия университета белорусскими властями в 2004 году.

Награждение д-ра Х.-Г. Пёттеринга состоится во время церемонии в честь 25-летия ЕГУ, которая пройдет 17 ноября в Вильнюсе. Награждение Д.Фэнтона состоится 26 января 2018 года.

За 25 лет работы университета в Минске и в Вильнюсе степень Почетного доктора ЕГУ была присуждена таким выдающимся деятелям, как Кшиштоф Занусси, Сергей Аверинцев, Альгирдас Бразаускас, Алесь Рязанов, Николаус Вирволл и другие.