ЕГУ интернационализируется - расширяется география студентов

В Европейском гуманитарном университете (ЕГУ) подошел к концу основной набор на бакалаврские и магистерские программы. Учебу в новом здании университета в старой части Вильнюса начнут 217 студентов. 29% поступивших, которые являются гражданами или постоянными резидентами Беларуси, в предстоящем осеннем семестре будут учиться бесплатно.
© DELFI / Domantas Pipas

Стоит отметить, что география ЕГУ значительно расширилась: в 2018/2019 учебном году 9% процентов первокурсников прибудут из России, Украины, Казахстана и Швеции. 91% студентов — из Беларуси.

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"Мы особенно рады такому количеству иностранных студентов в этом учебном году. Стратегия интернационализации нашего университета дает свои результаты", - комментирует руководитель Отдела коммуникаций ЕГУ Максимас Милта.

Традиционно наибольший интерес у абитуриентов вызывает бакалаврская программа «Визуальный дизайн и медиа», на которую в этом году были приняты 68 студентов. Также Максимас Милта отметил, что рад возвращению бакалаврской программы «Культурное наследие и туризм», открытие которой в последние два года было невозможным, ввиду недостатка первокурсников.

Отличительной особенностью Приемной кампании 2018 года является то, что магистрантов в ЕГУ станет больше. В новом учебном году в магистратуре ЕГУ будет учиться 41 первокурсник, 29% из которых являются гражданами России и Украины.

До 23 июля принимаются анкеты для поступления на бакалаврские программы ЕГУ в рамках первого этапа Общего приёма в высшие школы Литвы (LAMA BPO).

До 21 сентября ЕГУ проводит приём в докторантуру по направлению «Философия».

Новый 2018/2019 учебный год начнется 1 октября.

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