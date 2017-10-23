Министерство зарегистрировало проект постановления правительства, согласно которому помещения площадью 2,7 тыс. кв. метров в здании по ул. Савичяус планируется передать университету на два года. Это часть комплекса зданий бывшего монастыря Августинского ордена, сообщает BNS.
Представитель университета по связям с общественностью Максим Милта сообщил BNS, что в марте студенты начнут весенний семестр уже в новых помещениях.
ЕГУ - частный университет, который был учрежден в Минске в 1992 году и впоследствии был закрыт белорусскими властями, с 2005 года работает в Вильнюсе. В нем обучается около 900 студентов, преимущественно из Белоруссии. За время работы ЕГУ в Вильнюсе его закончили 2124 выпускника - на 95% это молодые белорусы.
BNS напоминает, что принадлежавшую монахам-августинцам Костел Пресвятой Девы Марии Утешения министерство образования и науки недавно передало МВД, здесь планирует создать центр помощи должностным лицам, адаптировать костел для религиозно-обрядовой деятельности.
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