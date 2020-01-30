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"Могу научить депутатов, как 30 лет прожить с одним мужем", – ответила Эгле Кручинскене на вопрос журналиста, что она может сделать для блага своей страны. Напомним, что Кручинскене, которая прославилась скандалом, связанным с детьми, намерена участвовать в парламентских выборах 2020 года.
Eglė Kručinskienė teisme
Eglė Kručinskienė teisme
© DELFI / Rafael Achmedov

В телепередаче "Час с Рутой" на просьбу журналиста уточнить, значит ли это, что неверным мужьям, тем, которые разводятся с женами или ходят налево, она увеличила бы налоги, Кручинскене ответила: "Да!".

Жительница Каунаса Кручинскене "прославилась" после того, как у нее забрали двоих малолетних детей. Прохожий сообщил в полицию, что женщина била малыша. Специалисты по правам детей сказали, что детей из семьи забрали потому, что наблюдались признаки систематического жесткого воспитания и насильственных методов воздействия на детей. Однако Каунасский окружной суд оправдал Кручинскене.

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"Я умею общаться с адвокатами, со СМИ, я одержала победу в суде", – назвала свои сильные стороны Кручинскене. На вопрос, владеет ли она английским и русским языком, она сказала, что не видит в этом необходимости. Кручинскене сказала, что она никогда не видела необходимости в учебе, поскольку ее родители в университетах не учились, у нее не было спонсоров, которые могли бы оплачивать учебу.

Кручинскене сказала, что зарплата депутата была бы для ее семьи хорошим стартом к благосостоянию, однако она хочет попасть в парламент не ради денег, a потому что хочет представлять интересы таких же людей, как она сама.

"Я буду представлять интересы необразованных, бедных литовцев, поскольку нынешние депутаты не понимают, чем мы живем", – сказала в эфире телепередачи на LNK Кручинскене. Правда, она растерялась, узнав, что зарплату депутатам платят за счет денег налогоплательщиков.

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