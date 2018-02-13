13 февраля на заседании Трехстороннего совета представили данные Государственной инспекции по труду (ГИТ), связанные с наблюдением за вступившим в силу 1 июля 2017 года Трудовым кодексом.
Во-первых, с 571 (во втором полугодии 2016 г.) до 171 (во второй половине 2017 года) сократилось количество требований устранить нарушения. Это объясняется тем, что работодателям нужно было время для ознакомления с новым законом, поэтому ГИТ больше внимания уделяла консультациям и рекомендациям, а не жесткому контролю.
Данные за прошлое полугодие показывают, что 234 300 или 74% работников ушли с работы по собственной инициативе. По этой причине они не получали выходное пособие.
По инициативе работодателя уволены 5% (16 068) работников, 13% (41 804) были уволены после окончания срока действия договора, 5% (16 962) по взаимной договоренности сторон, еще 3% (8206) по другим причинам.
По данным ГИТ, во второй половине 2017 года заключили 308 452 трудовых соглашения, из них 76 279 - с установленным сроком действия.
Также отметили, что в прошлом году поступило больше жалоб в комиссию по трудовым спорам – с 2781 (во второй половине 2016) до 3358 (во второй половине 2017).
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