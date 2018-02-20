Экономист заметил, что число безработных в январе этого года больше, чем в прошлом, но он прибавил, что изменение незначительное.

"Сильным увеличение было бы, если бы это было больше 10 000, а на данный момент зафиксировано на 3300 больше", – сказал он.

По данным Биржи труда, в конце январе в Литве было 158 500 безработных, а в конце прошлого года – 155 200.

По словам представителя Литовской биржи труда Милды Янкаускене, в начале января разница еще была небольшой, было 152 500 безработных, год назад в то же время было 152 000 безработных.

"В январе этого года на Биржу труда обратились 28 800 безработных, год назад в то же время – 26 900.

Данные за 2016-2017 гг. показывают, что больше всего безработных регистрируют в сферах информационных технологий, связи, финансов и страхования, а также в области образования, профессиональной, научной и технической деятельности, в сфере организации досуга и развлечений", – сказала она.

Введением минимальных взносов в "Содру" особенно возмущены представители клининговых компаний.

К примеру, директор компании Ideali švara Романас Мотекайтис признал, что уволил 20 работников.

"Да, именно по этой причине пришлось уволить 20 человек. Вы посмотрите, в сфере услуг, в клининговых компаниях, в компаниях, предоставляющих услуги общепита, чаще всего не нужны работники, работающие по 8 ч., это нелогично", – сказал он DELFI.

Однако Повилаускас заметил, что в сфере клининга и без того наблюдается нехватка работников, поэтому работодателям придется нанимать новых. Правда, эта ситуация может корректировать цены на услуги.

"Поскольку на рынке наблюдается нехватка таких услуг, кроме того, работников в этой сфере не хватает, компаниям все равно придется нанимать людей, но вопрос в том, какими будут переговоры с клиентами. Думаю, будет пересмотр цен, скорее всего их увеличат", – сказал он.

Аналогично могут увеличится цены на те услуги, где в силу специфики нужны работники, работающий неполный день.

Повилаускас обратил внимание на двусмысленность ситуации на рынке: пока Департамент статистики сообщает о снижении безработицы, количество безработных растет.

К примеру, по данным Департамента статистики, в последнем квартале 2017 года в Литве в среднем было 97 000 безработных, это на 15 000 меньше, чем год назад. Но на Бирже труда число безработных увеличилось до 139 000.

Янкаускене уточнила, что данные отличаются из-за разных методов сбора информации и подсчета результатов.

Департамент статистики проводит подсчеты, исследуя занятость жителей, в исследованиях участвуют 15 000 человек, а уровень безработицы считают по результатам опроса и соотношению с рабочей силой. Между тем ЛБТ считает всех зарегистрированных на бирже лиц, у которых есть статус безработных, а регистрированной безработицей считает их соотношение с количеством жителей трудоспособного возраста.

По словам Повилаускаса, на росте числа безработных могло сказаться введение минимальных взносов в "Содру" с начала 2018 года.

"Изменение есть. ЭЩто обусловлено введением минимальных взносов", – сказал он.

Однако старший советник "Содры" Юлита Варанаускене отметила, что пока можно это лишь предполагать.

"Данные за январь, где реально будут видны все тенденции, "Содра" планирует представить на третьей неделе.

Поскольку по имеющимся данным очень сложно выделить и отделить, где чье влияние, и какое влияние имело введение содровского минимума, ведь пока сложно отсеять чистое количество увольнений.

В прошлом месяце мы уже допустили ошибку, когда взяли данные за 13 января, а уже 20 увидели, что они полностью изменились. Что мы делаем сейчас – рассматривает каждого работника, смотрим, кто работал, а сейчас не работает, анализируем его ситуацию, выясняем, применялся ли в его случае минимум.

Это требует времени, поскольку, к примеру, данные за январь страховщики предоставляли на протяжении всего февраля", – сказала она.

Повилаускас заверил, что по сути он поддерживает введение содровского минимума, но должно быть больше исключений.

Сейчас требование платить минимальные отчисления в "Содру" не распространяются на молодежь до 24 лет, пенсионеров, на людей, работающих в нескольких местах.

"Сама идея нормальная и в мировой практике она используется, но надо учитывать все мелочи, поскольку трудно сделать одно решение подходящим для всех. Я думаю, надо подкорректировать закон, сделать больше исключений для чувствительных групп, может, для матерей-одиночек и т.д.", – предлагает он.

По сведениям DELFI, такие планы есть, но их пока не комментируют.

"Это должны решать политики, – сказала Варанаускене, – но можно сравнить с Эстонией, где кое-что регулируют даже жестче. К примеру, у нас исключение для всей молодежи до 24 лет, а там – только для учащейся.

Что еще есть у эстонцев – если в семье трое и больше детей до 19 лет, тоже действует исключение. Но это пришло не сразу после принятия закона, а со временем, как дополнение. Также у эстонцев 12 месяцев минимальные взносы в течение 12 месяцев не распространяются на работников, которые искали работу больше 6 месяцев", – рассказала она.

Варанаускене отметила, что несмотря на то, что в связи с новым порядком могут наблюдаться увольнения, не надо забывать о положительном моменте. "Закон был принят не для того, чтобы сократить число работников, а чтобы за них платили налоги в "Содру", – сказала она.

Варанаускене обратила внимание на то, что это поможет работникам накопить пенсионный стаж.

Минимальная зарплата в Литве с 1 января 2018 года составляет 400 евро "на бумаге".