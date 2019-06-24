Баскетболист Дариуш Лавринович и его супруга Эдита в третий раз переживают радость рождения ребенка. У пары родилась девочка. Это третий ребенок в семье Лавриновичей.
Darjušas ir Edita Lavrinovičiai
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Радостной вестью супруги поделились в фейсбуке на странице LavTwins. Лавринович написал, что девочку назвали Лейлой.

"Этот день настал – команда LavTwins увеличилась, добро пожаловать в этот мир, Лейла, будем радоваться прекрасной жизнью!", – писал баскетболист.

Эдита и Дариус воспитывают 13-летнего Титаса и 11-летнего Дариуша-младшего.

О том, что у них появится еще один ребенок, Лавриновичи сообщили в апреле.

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