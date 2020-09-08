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Началась осень, пришли дожди, а с ними в лесах появились грибы. Заядлые грибники делятся в социальных сетях фотографиями своей добычи. Некоторые набрали сотни и даже тысячи боровиков.
Grybai / „Facebook“ grupės „Grybautojai“ narės Jolantos nuotr.
Grybai / „Facebook“ grupės „Grybautojai“ narės Jolantos nuotr.
© Asmeninins albumas

В группе "Грибники" на Facebook Наталия рассказала, что за раз нашла 98 боровиков, а в Вилюкайском лесу в Укмерге за 3 часа набрала 416 боровиков и 9 подосиновиков.

Йоланта в той же группе поделилась фотографией 2190 боровиков, которые она собрала за 5 ч в Пренайском районе.

Правда, не все поверили, что ей удалось набрать столько грибов и что все эти грибы были собраны за один раз.

Но были в группе и те, кто охотно верил этой информации и писал, что грибов сейчас столько, что хоть косой коси.

Юргис в той же группе поделился фото 2000 грибов, которые собрал в лесах Укмергского района.

Пользователи заметили, что сейчас больше всего грибов в дзукийских лесах, а вот в Жемайтии грибов немного.

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