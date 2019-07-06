Он рассказал, что литовское слово кулгринда (kūlgrinda) означает - мощенная камнем дорога (kūlis по-жемайтийски – камень), ведущая через болота. Для жителей Жемайтии такие дороги были гарантом выживания – по ним жемайтийсцы убегали от крестоносцев, где находятся такие дороги тщательно скрывали – за раскрытие этой тайны грозило наказание.

Шедвилас, шутя, сказал, что болотная жижа на такой дороге неприятно пахнет, поскольку на дне разлагаются крестоносцы, а смельчаки на самом деле идут не по камням, а по черепам крестоносцев.

Сетувская мощеная дорога – единственная такая дорога через болото в Литве, по которой могут ходить туристы. По словам Шедвиласа, в других местах мелиорация сделала свое "черное дело" – болота осушили и дороги разобрали.

Чтобы проложить такую дорогу через болото требовалось немало времени и труда. в болото глубиной 6-8 м сбрасывали пни, камни, с обеих сторон дороги укрепляли деревянными укреплениями из обожженных стволов. Их обжигали, чтобы дерево не гнило. Когда надо было быстро пройти по такой дороге, не оставляя следа, первый человек, вступавший на дорогу, ставил в ее начале метку, а последний, забирал ее с собой.

Такие дороги обычно прокладывали зимой. В Варняйском региональном парке известны три участка такой мощеной дороги между курганами Медвегалис, Паршпилис и Шюрайтис. Их описывали в хрониках крестоносцев.

Раньше это были тайные дороги местных жителей, а сейчас - развлечение, привлекающее туристов. Чтобы больше узнать о такой дороге, за 15 евро в час стоит заказать услуги гида (цена не зависит от количества людей в группе).

Собеседник рассказал, что иногда уже зимой звонят, чтобы заказать переход по такой дороге на лето, только он такие заказы не принимает. Лучше всего заказывать экскурсию за 1–2 недели, поскольку надо учитывать погодные условия.

"Как я могу знать, какой будет погода летом, может будет засуха. Например, так было в прошлом году. Из-за засухи болото пересохло, грязи было меньше. Обычно сезон начинается с конца мая и длится до середины октября, а самое удачное время - август. Тогда уже и кровососущих насекомых бывает меньше, а вода – теплая", – сказал Шедвилас.

Пройти по такой дороге можно и самостоятельно, только культуролог просит перед этим связаться с центром посетителей Варняйского регионального парка и проконсультироваться. Они посоветуют, стоит ли идти по дороге в выбранное время, не пересохло ли болото, а также скажут, где взять палку, при помощи которой первый из идущих должен искать дорогу под слоем грязи, расскажут, где найти "жемайтийское джакузи" – пруд, в котором можно умыться после перехода через болото.

Шедвилас рассказал, что в июне обычно приезжают школьники, а в конце лета это развлечение для своих работников заказывают компании, семьи, здесь также проводят мальчишники и девичники.