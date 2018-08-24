Дыхание осени на взморье: как выглядит жемчужина литовского взморья

С 52-метровой дюны Парнидис открывается неповторимый вид на Балтийское море, Куршский залив, дюну Скландитою, Нидский порт, горы Урбас, мыс Булвикис, верхушки соснового бора.

Особая красота дюн открывается, когда смотришь на них из судна в Куршском заливе.

Дюны стоит увидеть в разное время года, если позволяет образ жизни – в другое время виды будут не менее прекрасными.

Так дюны выглядят в конце лета.