С 52-метровой дюны Парнидис открывается неповторимый вид на Балтийское море, Куршский залив, дюну Скландитою, Нидский порт, горы Урбас, мыс Булвикис, верхушки соснового бора.
Особая красота дюн открывается, когда смотришь на них из судна в Куршском заливе.
Дюны стоит увидеть в разное время года, если позволяет образ жизни – в другое время виды будут не менее прекрасными.
Так дюны выглядят в конце лета.
Борьба с электросамокатами в Литве займет несколько лет (2)
На улицах литовских городов растет число...
Дыхание осени на взморье: как выглядит жемчужина литовского взморья
Нидские дюны – жемчужина не только Неринги и Литвы, но и...
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (25)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
TOP новостей
Из-за высказываний Титова о командире литовских партизан предлагается обратиться в суд (25)
Комиссия по импичменту члену горсовета Клайпеды...
Ошибка ценою в гражданство? Семья из Украины доказывает родство с литовским партизаном (60)
Уроженку украинского Донецка Марину Бутюкову, которая...
Полиция готовится к сентябрю: будет проверять безопасность детей, наказывать за использование телефонов (11)
К началу сентября готовятся не только жители крупных...
Муж скончавшейся в больнице женщины обратился в прокуратуру (2)
23 августа супруг скончавшейся в вильнюсской больнице...
Эксперты пояснили рост цен на горючее: дело не только в ценах на нефть (22)
Годовой рост цен на горючее в Литве обусловлен...