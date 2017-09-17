Столичный совет еще в середине августа принял решение о том, что две школы нацменьшинств - им. Александра Пушкина, где обучение ведется на русском языке и школа им. Симона Конарского, где обучают на польском языке станут полными гимназиями, однако министерство констатировало, что для реорганизации этих школ нет правовых оснований.
Русскую школу им. А.Пушкина хотели реорганизовать в продленную гимназию с гуманитарно-художественным направлением. Польская гимназия должна была приобрести направление с воспитанием новаторского предпринимательства.
Как сообщил BNS временный глава Департамента просвещения мэрии Альвидас Пуоджюкас, с сентября в школе им. С.Конарского будут учится одиннадцатиклассники, однако они будут причислены в гимназии им. Иоанна Павла. Между тем, одиннадцатиклассники Пушкинской школы причислены к гимназии им. Василия Качалова.
Мэрия также просила признать "продленной" гимназией со спортивным направлением и литовскую Основную школу микрорайона Фабийонишкес, но министерство не предоставило ей аккредитацию по тем же самым причинам.
Решение о предоставлении статуса полной гимназии этим школам в горсовете Вильнюса было принято после призыва польских должностных лиц сохранить в Литве полное среднее образование на польском языке. Этого требовали и местные поляки. Ранее социал-демократ, вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас говорил, что обсуждал с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом о возможности сделать исключение для польских школ. Однако решение, по его словам, было обусловлено консультациями с представителями диаспор нацменьшинств и с родителями школьников.
Этот вопрос создает большое напряжение в столичном горсовете - это решение бойкотировали консерваторы, обвинив либералов в "политической торговле", между тем, либералы назвали действия партнеров по коалиции "политическим демаршем".
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