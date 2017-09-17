Министерство науки и образования Литвы не предоставило статус так называемых полных гимназий, где дети учатся с 1 по 12 классы и есть специальная образовательная программа, двум школам нацменьшинств и одной литовской школе.
© Adobe Stock

Столичный совет еще в середине августа принял решение о том, что две школы нацменьшинств - им. Александра Пушкина, где обучение ведется на русском языке и школа им. Симона Конарского, где обучают на польском языке станут полными гимназиями, однако министерство констатировало, что для реорганизации этих школ нет правовых оснований.

Статьи по теме:
Самоуправление: статус школ Пушкина, Мицкевича и Конарского может измениться в следующем году  (3)

Русскую школу им. А.Пушкина хотели реорганизовать в продленную гимназию с гуманитарно-художественным направлением. Польская гимназия должна была приобрести направление с воспитанием новаторского предпринимательства.

Как сообщил BNS временный глава Департамента просвещения мэрии Альвидас Пуоджюкас, с сентября в школе им. С.Конарского будут учится одиннадцатиклассники, однако они будут причислены в гимназии им. Иоанна Павла. Между тем, одиннадцатиклассники Пушкинской школы причислены к гимназии им. Василия Качалова.

Мэрия также просила признать "продленной" гимназией со спортивным направлением и литовскую Основную школу микрорайона Фабийонишкес, но министерство не предоставило ей аккредитацию по тем же самым причинам.

Решение о предоставлении статуса полной гимназии этим школам в горсовете Вильнюса было принято после призыва польских должностных лиц сохранить в Литве полное среднее образование на польском языке. Этого требовали и местные поляки. Ранее социал-демократ, вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас говорил, что обсуждал с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом о возможности сделать исключение для польских школ. Однако решение, по его словам, было обусловлено консультациями с представителями диаспор нацменьшинств и с родителями школьников.

Этот вопрос создает большое напряжение в столичном горсовете - это решение бойкотировали консерваторы, обвинив либералов в "политической торговле", между тем, либералы назвали действия партнеров по коалиции "политическим демаршем".

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (25)

Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...

"Держитесь там" уже здесь! О России с юмором и прибалтийским акцентом (8)

Каждую неделю на портале DELFI - новые выпуски...

В Литве начались учения голландских военных (5)

В понедельник начались недельные учения боевой группы...

Погода не изменится: ожидается дождь и ветер

Как видим, в воскресенье без дождя не обошлось. Все...

Современное рабство - реальность, которую мы не хотим замечать (14)

Хотя количество пострадавших от торговли людьми и...

TOP новостей

Главяцкас: пенсионный возраст надо пересмотреть (25)

Пенсионный возраст надо увеличить, чтобы открыть...

Посол Литвы в Вашингтоне: Россия стремится запугать Европу в энергосекторе (37)

Такими проектами, как Белорусская АЭС в Островце,...

Wizz Air начинает летать из Вильнюса в Варшаву (1)

В понедельник венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air...

Р.Валатка. Как изгнать село из Вильнюса и литовца? (76)

Столетие Вильнюсской конференции, которая возвысила...

В Литве начались учения голландских военных (5)

В понедельник начались недельные учения боевой группы...