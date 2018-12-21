Читатель DELFI поделился ссылками с сайта geradovana.lt. Там предлагается провести выходные в гостинице Vytautas Mineral SPA. Отдых для двоих обойдется в 865 евро.

На сайте сказано, что в цену входят: "две ночевки в комнате класса люкс, романтический ужин, завтрак - шведский стол, 20-минутная Flow-терапия (состояние невесомости в бассейне), 1.30 ч. полинезийский массаж Ma-uri-ora, 1.20 ч. ритуал Sapphire для НЕЕ и для НЕГО (пиллинг тела, массаж спины, терапия для рук), неограниченное посещение бассейна и бань, зарядка в зале и бассейне, бесплатная парковка, читальня, wi-fi".

Есть и другие, варианты - например 5 дней для двоих за 860 евро с различными процедурами. Есть бюджетный вариант - 2 ночевки за 611 евро, но без обильных завтраков, обедов и ужинов, только с двумя процедурами.

Наверное, у многих возникает вопрос, почему две ночевки обходятся в такую сумму, за которую можно неделю провести за границей. Например, в начале декабря тур в Турцию на 5-7 дней стоил 300-400 евро.

Представитель ЗАО Gera dovana Скайсте Тебелшкене сказала, что эти варианты входят в разряд "Роскошных подарков". Это эксклюзивные варианты.

Она заметила, что реальная стоимость такого отдыха - 914 евро, а Gera dovana предлагает пакет за 865 евро.

"Категория роскошных подарков быстро растет и пользуется популярностью (рост составляет 20% в месяц)", – сказала DELFI Тебелшкене.

На сайте Vytautas Mineral SPA самый дорогой вариант в новогоднюю ночь стоит 437 евро на двоих в обычной комнате. В новогоднюю ночь клиентов гостиницы ждет особая программа - за нее надо заплатить отдельно - 179 евро за взрослого, 109 за несовершеннолетнего и 59 евро за ребенка до 12 лет. В эту сумму входит праздничная музыкальная программа и ужин.



В другие дни цены намного ниже.

Например, за комнату класса люкс 30 декабря придется заплатить 269 евро, за обычную двухместную комнату - 100 евро.

Представитель Vytautas Mineral SPA Симона Римшайте сказала, что нельзя сравнивать предложения на сайте с тем, что предлагает Gera dovana, поскольку на этом сайте даны единичные предложения, аналогов которым не существует.

Президент Национальной ассоциации бизнес-туризма Жидре Гавялене пояснила, что подобные предложения нельзя сравнивать с отдыхом на заграничных курортах, поскольку речь идет о роскошном пакете услуг, который и за границей стоил бы на порядок дороже.

"В Литве пока нет такой инфраструктуры, как в развитых странах Средиземноморья. Пока у нас не будет достаточного количества гостиниц, спрос будет превышать предложение, поэтому нам скорее всего придется платить немного дороже", – сказала она.

"Наш туристический продукт покупают как соседи с Востока, так и латыши. Туристический продукт границами не обнесен. Кроме того, часто такие туры дарят, значит и клиент не покупает его сам. В этом году праздничный период довольно продолжительный, поэтому и литовцы ищут способ содержательного проведения досуга, отдыха, возможно встречи с близкими в другой обстановке, вот все и распродано. Спрос есть", – сказала собеседница.

Гавялене обратила внимание, что такие подарки покупают и иностранцы, например, латыши и белорусы.

"В Аникщяй большая часть туристов - латыши. Так тут нельзя думать только о внутреннем рынке. Литовцы, наверное, больше склонны провести 3-5 дней на таких курортах. На более длительный срок приезжают гости – из той же Москвы, Минска. Они склонны больше платить, им нужно больше услуг", – заметила она.