Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого. Об этом информировала BNS Генеральная прокуратура.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме.

"Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.

Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.

Статьи по теме:
Литовский эксперт по безопасности: Россия – основной источник гибридных угроз  (244)
Бывший лидер "Единства" – о подозреваемом в шпионаже Палецкисе и оружии в доме  (15)

Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже.

Обвиняемые признают свою вину.

Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.

Статьи по теме:

В Литве суд приговорил клайпедчанина к 7 годам за шпионаж в пользу России (288)

В среду Клайпедский окружной приговорил к семи годам...

Прокуратура Литвы называет обвинения России экс-прокурору попыткой ввести общество в заблуждение (142)

Обвинившая заочно бывшего литовского прокурора...

В Швецию вызвали российского посла из-за дела о шпионаже (3)

МИД Швеции в среду вызвал российского посла Виктора...

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России (8)

В Стокгольме задержали мужчину, подозреваемого в...

В литовский суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России (39)

Генеральная прокуратура передала Шяуляйскому...

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать 8 годами заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России (14)

Генпрокуратура предлагает наказать восемью годами...

Общество

ФОТО: в Каунасской клинике начинают оперировать с использованием гамма-ножа

В Каунасской клинике начнут делать операции с...

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет

Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России мужчин...

Спустя 35 лет после перестройки будут возобновлены Сахаровские слушания (1)

Отмечая 45-ю годовщину Хельсинкской группы,...

Прокурор обжаловала оправдательный приговор Кручинскене (1)

Прокурор Каунасской участковой прокуратуры в минувшую...

Малоимущим жителям Литвы будут раздавать и продукты и средства гигиены (4)

Малоимущим жителям Литвы будут раздавать и продукты и...

TOP новостей

"Говорили о стабильности": Карбаускис обсудил с Науседой переговоры о правящей коалиции

Встретившийся в понедельник с избранным президентом...

Aliona Alymova Aliona Alymova Venecijos bienalėje atidaromas Lietuvos paviljonas

Оперная солистка из России Алена Алымова: от переезда в Литву до "Золотого льва" Венецианской биеннале (29)

11 мая стало известно, что главный приз за лучший...

Работники известной компании жалуются: работаем, как лошади, а зарплаты не повышали уже год (146)

Работники одного из крупнейших рыбоперерабатывающих...

Дорогая цена ошибки: несколько участников массового забега обращались к врачам

В минувшее воскресенье в Вильнюсе состоялся ежегодный...

Самый ожесточенный бой торговцев в странах Балтии: эстонские рынки завоёвывают литовцы (7)

Эстония превратилась в эльдорадо розничной торговли,...