Двух обвиняемых в шпионаже в пользу России предлагается отправить за решетку на 6 лет

В понедельник Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме.
"Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня", - сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.
Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.
Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже.
Обвиняемые признают свою вину.
Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.
Тайные встречи с представителями российской разведки проходили только в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.
Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.
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