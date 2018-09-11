Движение транспорта на круговом перекрестке Т.Нарбуто изменится, ждут и запреты

В августе на этом перекрестке была изменена разметка. Во время утреннего пика движение здесь интенсивное, но свободно автомобили могут ехать не во всех направлениях.

Меньше всего проблем испытывают водители, которые выезжают на перекресток с проспекта Конституциёс. Здесь четыре полосы, две из них ведут в сторону Балтупяй и Шешкине.

Глава школы вождения Amplius Артурас Пакенас рассказал, что некоторые изменения на этом круговом перекрестке сделаны не только с учетом удобства водителей легковых автомобилей. Многое сделано с учетом удобства общественного транспорта, чтобы ему было удобно со стороны Шешкине выезжать на проспект Конституциёс.

Он заметил, что въезд на этот перекресток отличается со всех сторон, поэтому водителям сложно понять, как же правильно ехать.

"Подъезд разный со всех сторон. Там четыре въезда. Люди не обращают внимание на разницу, они изучают один способ въезда и пользуются им. Но поскольку сейчас ни один из них им не знаком, едут так, как ездили до появления новой разметки", – сказал Пакенас.

Несмотря на то, что движение в некоторых направлениях улучшилось, для водителей, которые едут со стороны ул. Т.Нарбуто затор неизбежен. Он начинается уже на перекрестке ул. Салтонишкю и Т.Нарбуто.

Представитель Вильнюсской мэрии Томас Камайтис сказал, что мэрии это проблемное место известно и уже думают о переменах, которые улучшат положение - увеличат число полос, ведущих прямо, за счет упразднения одной полосы, ведущей в сторону ул. Салтонишкю.

"Есть еще ул. Баравико, которая идет от ул. Упес. Основную проблему представляют выезжающие с нее водители, поворачивающие направо, чтобы развернуться и выехать на круговой перекресток.

Этот порядок планируют изменить, поскольку строят прямое соединение от ул. Упес к проспекту Конституциёс и ул. Линкмяну, где можно будет повернуть налево в сторону кругового перекрестка.

Это место физически закроют и не будет возможности пересекать три полосы, чтобы занять крайнюю для разворота", – сказал Камайтис.

Что касается проблемы ул. Т.Нарбуто, то Камайтис сказал, что тут быстрых решений не будет. Но в будущем планируют существенные перемены.

"Уже давно говорят об эстакаде, которая соединила бы ул. Т.Нарбуто и проспект Конституциёс", – сказал он, заметив, что конкретные сроки ее появления пока неизвестны.