"Опрос отражает последние тенденции на рынке труда - люди зарабатывают больше, и соответственно лучше оценивают своё финансовое положение. Другим важным аспектом является дальнейшее увеличение доходов и число планирующих свои расходы. Это демонстрирует более ответственное отношение при оценке своих финансовых возможностей. Правда, интерес к инвестированию в виртуальные валюты вселяет некоторое беспокойство", - отмечает в пресс-релизе старший экономист Банка Литвы Милда Шяшкуте.
Доля тех, кто зарабатывал более 900 евро, возрос с 22 до 33 процентов в течение двух лет.
Две трети опрошенных своё финансовое состояние считают положительным (два года назад - 59%), как плохое - 30% (на одну десятую меньше). Лучше всего (почти 90%) его оценивали семьи, зарабатывающие в месяц 900 евро и более.
Доля тех, кто утверждал, что им недостаточно денег на еду или одежду, соответственно, понизилась с 9% до 5% и с 29% до 25%.
Два года назад пятая часть респондентов зарабатывали до 350 евро, теперь их доля сократилась почти вдвое.
Более двух третей участников опроса указали, что они хотели бы получать около 1,5 тыс. евро и больше.
Опрос по заказу Банка Литвы был проведён исследовательской компанией Baltijos tyrimai, был проведён в январе этого года, в нём участвовали 1012 домашних хозяйств.
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