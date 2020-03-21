По словам директора Департамент личного здоровья Минздрава, временно выполняющей функции канцлера министерства Одеты Виткунене, одна партия уже в Европе, а другая прибудет в Европу через несколько часов. Ожидается, что "течение дня-двух" они прибудут в Литву.
"Мы связались со всеми нашими партнерами, которые могут создать зеленый коридор доставки для наших реагентов в Литву. Возможно, прибудут даже этой ночью", – сказала BNS в субботу О. Виткунене.
О. Виткунене утверждает, что одни реагенты едут из Европы, а другие – из Китая. Они необходимы для проведения анализа на коронавирус, по непредвиденным причинам они не были доставлены в ранее намеченные сроки.
О. Виткунене утверждает, что было заказано 50 000 реагентов.
По данным на 12 час. субботы в Литве было проведено 1466 тестов по подозрениям на коронавирус. Подтверждено 83 случая COVID-19.
Двадцатого марта в Литве скончался первый человек, зараженный COVID-19, это пожилая женщина из Укмерге.
Первый выявленный пациент – жительница Шяуляй выздоровела.
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