По предварительным данным, в 2016 г. в столичном регионе было создано 41,6% ВВП. ВВП в столичном регионе на одного жителя в 1,8 раза выше, чем в регионе центральной и западной Литвы. По сравнению с 2015 г., номинальный ВВП на одного жителя в столичном регионе увеличился на 6,9%, в регионе центральной и западной Литвы - на 2,8%.

В конце 2016 года на долю Столичного региона пришлось 9,9 млрд. евро, или 71% накопленных прямых зарубежных инвестиций в стране, на долю региона центральной и западной Литвы - 4 млрд. евро или 29%. По сравнению с концом 2015 г., эти инвестиции в Столичном регионе увеличились на 3,8%, в регионе центральной и западной Литвы - на 1,7%.

В конце 2016 г. в Столичном регионе в среднем на одного жителя приходилось 12 300 евро зарубежных инвестиций, в регионе центральной и западной Литвы - 2000 евро.

По предварительным данным, в начале этого года в столичном регионе проживало 805 500 жителей (28,7% всех постоянных жителей Литвы), в регионе центральной и западной Литвы - 2 млн. (71,3%). За год число жителей в регионе центральной и западной Литвы снизилось на 38 100, или 1,87%, а в столичном немного увеличилось (на 320, или 0,04%).

Количество занятых людей в 2016-2017 г. в регионе центральной и западной Литвы уменьшилось на 19 400, или на 2,1%, а в столичном увеличилось на 12 800, или 3,1%. Уровень занятости в группе жителей 15-64 лет в 2016-2017 г. в столичном регионе увеличилась с 74,7 до 76,3%, в регионе центральной и западной Литвы - с 67,2 до 68%.

Количество безработных в 2016-2017 г. снизилось в обоих регионах: в столичном - на 2800, в регионе центральной и западной Литвы - на 10 200. В 2017 г. уровень безработицы в столичном регионе составил 4,8%, в регионе центральной и западной Литвы - 8,1%.

Средняя зарплата "на бумаге", включая индивидуальные компании, в столичном регионе в столичном регионе в 2016 году увеличилась на 7,5% и составила 863,7 евро, в регионе центральной и западной Литвы увеличилась на 9,1%, но осталась меньше - 710,3 евро. Разница в средних зарплатах между регионами в 2016 г. составила 153,4 евро.