В последние дни октября в президентском дворце состоялся форум-дискуссия, организованный супругой президента Дианой Науседене, на нем обсуждали вопрос человеческого достоинства. Директор компании по исследованию общественного мнения и рынка Vilmorus Владас Гайдис на форуме поделился статистическими данными, сделав доклад на тему "Насколько жители Литвы довольны своей жизнью и уровень их доверия к государству".

Гайдис сказал, что жители Литвы довольны своей жизнью, если сравнивать с данными, полученными 20 лет назад.

"20 лет назад Литва по этому показателю была на последнем месте в Европе, как и по многим другим показателям. Сейчас своей жизнью довольны 80% людей, результат неплохой, он стабильный. Ниже этот показатель был только во время экономического кризиса в 2009 году", – сказал DELFI Гайдис.

Падение до 66% было и весной 2016 года. Тогда исследование проводили сразу после скандала с коррупцией в парламенте, в эпицентре которого оказался депутат Элигиюс Масюлис.

По мнению директора Vilmorus, это и могло стать причиной падения. Весной этого года Vilmorus фиксирует рекордный уровень доверия государству и удовлетворенности своей жизнью – 80% жителей довольны своей жизнью.

"Vilmorus" duomenys apie Lietuvos gyventojų pasitenkinim savo gyvenimu bei pasitikėjimu valstybe

По словам Гайдиса, в разных культурах это довольны или нет имеет свое значение. В июне 2019 года появились данные "Евробарометра", которые показали, что Литва занимает 20 место по этому показателю. Такой же показатель в Латвии. Больше всего своей жизнью довольны датчане – 98%, меньше всего – болгары (48%).

Актуальные для Литвы проблемы были зафиксированы во время расследования уровня коррупции, заказанного Службой спецрасследований (ССР).

"Уже много лет на первом месте зарплаты и высокие цены, все остальное располагается ниже. Какие были проблемы – преступность и безработица (...)", – сказал Гайдис.

Примерно за 9 месяцев снизился масштаб проблемы эмиграции - с 58% в начале года до 38% осенью. Однако это показывает не снижение важности проблемы, а мнение об этом вопросе.

Несмотря на это, проблема эмиграции по-прежнему остается на третьем месте.

Отдельно в своем выступлении Гайдис представил проблему разобщения в обществе. По его словам, самое главное было - показать вильнюсцам, как живет остальная часть Литвы. Согласно опросам, только почти половина участников опроса указывает, что на 1 члена семьи у них выходит до 350 евро в месяц.

До 249 - 23% участников опроса, до 350 евро – 31%. Больше 550 евро выходит у 9%, а 750 и больше - у 5%. Эти данные показывают положение всей страны.

550 евро и больше на одного члена семьи могут выделить люди 18–29 лет, они составляют почти 31%, живут они, практически в большинстве своем - в Вильнюсе.

"Vilmorus" duomenys apie Lietuvos gyventojų pasitenkinim savo gyvenimu bei pasitikėjimu valstybe

В сельской местности на 1 члена семьи 550 евро и больше приходится лишь у 5% жителей.

"Vilmorus" duomenys apie Lietuvos gyventojų pasitenkinim savo gyvenimu bei pasitikėjimu valstybe

"Самое главное здесь - место жительства, а именно Вильнюс. Вильнюсский эксперт, экономист, социолог не верит, что где-то люди могут жить иначе, он просто не осознает этого, поскольку в радиусе 2 км квадратных от Вильнюса все живут иначе, чем в районных центрах", – сказал Гайдис.

"Я уже слышу голос вильнюсца, говорящего, что уезжают из-за отношений или в поисках себя. Если посмотреть на исследования, то видно, что люди едут, чтобы погасить кредит, найти работу, заработать", – сказал DELFI Гайдис.

По данным опроса, чаще всего люди уезжают, чтобы заработать (57%), ради семьи уехали 26% участников опроса, чтобы испытать себя – 21%.

"Главный акцент - заработок. И видно, что жизнь уехавших улучшается, там все лучше", – сказал директор Vilmorus. Этот опрос эмигрантов проводили через социальные сети и анкетирование в аэропортах.

В анкетах у людей спрашивали, как эмиграция изменила их возможности. 94% сказали, что это решение улучшило их финансовые возможности, 80% сказали, что улучшились условия труда. 68% и 64% сказали, что улучшилась доступность жилья и повысился социальный статус.

"Vilmorus" duomenys apie Lietuvos gyventojų pasitenkinim savo gyvenimu bei pasitikėjimu valstybe

"А что побудило бы людей вернуться - это доходы. Других способов из привлечения я не вижу", – сказал Гайдис.

В анкетах эмигрантов спрашивали – вопрос был открытым - что побудило бы их вернуться. Больше всего (43%) выступали за доходы и благосостояние, 15% – уважения, 13% – социальной безопасности, 11% - за хорошую работу. Еще 20% сказали, что их ничто не побудило бы вернуться.

"Я думаю, никто не уехал только ради финансового благосостояния, все искали достойной и светлой жизни. И ради нее старались", – сказал Гайдис.

"Тем, кто уехал, Литва не нравится, наверное. Все им здесь нехорошо", – сказал Гайдис.

Лишь 12% участников опроса сказали, что в Литве система образования лучше, чем в той стране, где они живут. 5% сказали, что в Литве лучше система правоохраны и всего 2% уверяли, что на родине лучше система социальной защиты.

Однако глава Vilmorus не склонен придавать большого значения этим цифрам. По его словам, жители крупных городов эмигрируют реже, а в удаленных от центра районах качество жизни на самом деле хуже.

"Vilmorus" duomenys apie Lietuvos gyventojų pasitenkinim savo gyvenimu bei pasitikėjimu valstybe

"Из Вильнюса массово люди не уезжают, разве что студенты уезжают учиться, а потом возвращаются. Но в районных центрах, видно, услуги не очень хорошие", – сказал он.

"Вильнюсец не всегда понимает, что находится за пределами столицы, вот в этом проблема", – сказал эксперт.

По словам Гайдиса, психологически нелегко людям, которые еще живут в ожидании пенсии. Лишившись работы, они не стараются найти новую, несмотря на то, что доходы у них выше, ведь дети уже выросли.

Глава Института исследования рынка труда Богуслав Гружевский сказал DELFI, что официальные показатели неравенства и нищеты показывают большую разницу.

"Во-первых, я сказал бы, что не надо все так драматизировать. Разница велика, если сравнивать с разницей в мире или в ЕС, но я бы не сказал, что она огромна и мы смотримся неважно. Конечно, по всем официальным показателям, и уровень нищеты, и неравенство - с этим все у нас понятно. Несмотря на большую разницу, этот "порог" небольшой", – считает эксперт.

По словам Гружевского, у людей любого социального слоя, неважно, где они родились, есть возможность жить полноценной жизнью и реализовать себя. Но в реальности все обстоит иначе.

"Конечно, в реальности много ограничений, не все могут этим воспользоваться. Администрирование, обеспечение равенства неэффективное. Большая часть людей забыта и не может воспользоваться теми возможностями, которые существуют. Формально есть возможность, но реальная эффективность и осуществление этой возможности недостаточное", – сказал Гружевский.

Он заметил, что на деле многие люди этими возможностями воспользоваться не могут, поэтому существуют "две Литвы".

"Не в территориальном, а в социальном смысле", – сказал эксперт.

"Точно часть людей, получатели социальной помощи, живут в стороне от городов, они не могут туда поехать, у них нет поддержки в социальном плане: родственников, друзей, у таких людей опасно низкая возможность жить нормальной жизнью", – сказал он.

Гружевский сказал, что есть три существенные проблемы: финансирование, администрирование и человеческие ресурсы. Из-за того, что система работает неэффективно, эти люди не получают помощи.

"Мы уже 30 лет независимы, уже 15 живем в государстве всеобщего благосостояния, за это время можно было изменить отношение к системе образования. А мы все еще решаем вопрос зарплаты учителей, об этом уже давно надо было забыть. Надо было уже 10 лет говорить об обеспечении качества через удовлетворение ребенка, его успешную карьеру", – сказал он.

"Масштабы и распространение по Литве недостаточны", – сказал DELFI Гружевский.