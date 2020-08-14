Два случая коронавируса подтвердили у посетителей одного кафе в Паневежисе

В сообщении сказано, что всех посетителей кафе Lotenė, магазина Kubas, Parko užkandinė (ул. Парко, 33A), которые бывали там с 30 июля, просят проверится на коронавирус.

Провериться призывают жителей всех домов на ул. Парко в Паневежисе. Для регистрации на анализ надо звонить по номеру 1808 и сказать консультанту "паневежец профилактически".

В назначенное время надо явиться в мобильным пункт, ехать туда на такси или общественном транспорте запрещается. Важно иметь при себе паспорт или карту идентификации личности и сообщение с идентификационным кодом, который пришлют на телефон.