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По данным Паневежского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 13 августа, коронавирус установили у двоих посетителей кафе Lotenė.
Два случая коронавируса подтвердили у посетителей одного кафе в Паневежисе
© AFP / Scanpix

В сообщении сказано, что всех посетителей кафе Lotenė, магазина Kubas, Parko užkandinė (ул. Парко, 33A), которые бывали там с 30 июля, просят проверится на коронавирус.

Провериться призывают жителей всех домов на ул. Парко в Паневежисе. Для регистрации на анализ надо звонить по номеру 1808 и сказать консультанту "паневежец профилактически".

В назначенное время надо явиться в мобильным пункт, ехать туда на такси или общественном транспорте запрещается. Важно иметь при себе паспорт или карту идентификации личности и сообщение с идентификационным кодом, который пришлют на телефон.

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