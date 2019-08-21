Два правила, о которых не должны забывать водители в туманную погоду

Одно из важнейших правил - надо снизить скорость. Несмотря на то, что кажется, что видно все, что есть впереди, на самом деле видимость по бокам неважная и в таких условиях сложно заметить животное у обочины или пешехода, можно не заметить и другое препятствие.

Снизить скорость советуют еще и потому, что во время тумана асфальт становится влажным и более скользким, чем обычно. В результате, если придется резко тормозить, тормозной путь автомобиля будет длиннее.

Нет правила, в котором указывалась бы конкретная безопасная скорость. Однако профессионалы советуют ехать на такой скорости, на какой водитель почувствует, что в случае необходимости он сможет быстро отреагировать на ситуацию и справится с управлением.

Если туман очень густой и сложно подобрать безопасную скорость, то рекомендуется не рисковать, а найти безопасное место у обочины и остановиться. Так лучше поступить потому, что слишком медленно едущие транспортные средства в тумане могут стать препятствием на пути у тех, кто едет быстрее. Если вы решили остановиться, то надо покинуть проезжую часть и оставить включенной аварийку.

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Еще одна ошибка, которую водители часто допускают в тумане – это включение дальнего света. Это не только помогает, но и мешает, поскольку туман освещается так, что у водителя перед глазами появляется "белая стена".

Если вы попали в туман, то рекомендуется включать задние противотуманные фары, если такие есть, то и передние. Задние противотуманные фары горят ярче обычных, поэтому едущие сзади раньше заметят автомобиль. Передние противотуманные фары светят ниже, поэтому делают вид более четким.

Однако важно помнить не только, какими фарами пользоваться в туман, но и о том, что их надо выключить, когда выезжаешь из тумана, чтобы не ослеплять других водителей.

Информация подготовлена при сотрудничестве Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.