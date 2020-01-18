"Нам следует ценить значение 13 января, Дня защитников свободы для истории нашей государственности. 13 января позволяет всем поколениям понять, что свобода для нашего государства и народа – больше, чем данность или подарок. Наша свобода завоевана единством нашего народа и кровью павших от российского оружия героев", – сказал для пресс-релиза Кащюнас.

По словам Крейвиса, важно беречь историческую память, потому что пока история будет жива в наших сердцах, наше государство будет оставаться свободным и независимым.

Сейчас 13 января является памятным днем, в который отдается дань памяти погибшим во время действий советских военных подразделений 13 января 1991 года в Вильнюсе. Советские военные попытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

В документе, сопровождающем законопроект, отмечается, что сейчас в странах Евросоюза средний показатель количества праздничных дней составляет около 12, а в Литве 15 праздничных дней.

Поскольку увеличение общего числа праздничных дней может повлечь негативные экономические последствия, предлагается вычеркнуть из числа праздничных дней Международный день труда – 1 мая.

По словам разработчиков законопроекта, следует исходить из того, что в Литве традиции празднования 1 мая не сформировались.