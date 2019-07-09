В передаче DELFI 11, посвященной Трудовому кодексу, участвовали советник отдела организации комиссий по решению споров Государственной инспекции по труду Аудроне Баршене, председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене и вице-президент Литовской конфедерации промышленников Далюс Гедвилас.

В новом ТК сказано, что минимальную зарплату в Литве могут платить лишь за неквалифицированный труд. По данным "Содры", в июле 2016 года меньше минимума и минимум получали 269 000 жителей, а в июле 2018 года - 148 000.

По словам Баршене, после того как в силу вступило новое правило, в инспекцию стали звонить как работники, так и работодатели, поскольку нигде не сказано, на сколько выше зарплата должна быть у квалифицированных работников.

"Работодатели также задавали такие вопросы, если подниму зарплату на 1 евро, будет ли считаться, что я уже не плачу минимум квалифицированному работнику? Мы говорили, что надо оценить принцип пропорциональности и честности. Ведь зарплата выше минимума на 1 евро - все равно минимальная.

Сложно решать такие споры, поскольку, с одной стороны, зарплата - вопрос договоренности между работником и работодателем. Закон обязал платить более высокую зарплату, но на сколько – вот в чем вопрос. Это вопрос договоренности. Комиссия получила такие дела. Тут вступает в силу принцип равноправия, смотрят, какие зарплаты у других работников компании или те, кто занимает ту же должность. Если видно, что у одного зарплата явно ниже, то комиссия может взыскать деньги в его пользу с работодателя. Эта установка в ТК проблему не решила, поскольку это повышение часто бывает формальным", – сказала Баршене.

По ее словам, сейчас таких запросов стало меньше, но споры на эту тему и жалобы поступают. Поднимают и вопрос системы оплаты, которую должны утверждать компании, где работает 20 и больше человек.

"Проблема решена лишь теоретически, но большинство компаний подходит к вопросу формально. Мы сами анализируем разные системы и видим, что они очень бедные, информации в них мало и такое впечатление, что их составляют формально, потому что этого требует ТК", – сказала Ругинене.

Гедвилас сказал, что, чем больше бизнес загоняют в рамки, тем ему сложнее вести переговоры. По его слова, все эти детали могут только принести вред.

"Если мы установили минимум, этого достаточно, зачем подробно расписывать что и как платить... У работодателя должна быть свобода переговоров. Не надо все вкладывать в кодекс, в законы. Сегодня существует много форм труда, соглашений, работодатели начинают использовать разные формы, которые породил новый ТК. Я думаю, что у работодателя должна быть свобода указания более подробных условий в документах, но не переносить их в закон", – сказал Гедвилас.

Он заметил, что при обсуждении повышения минимума надо уделять внимание бизнесу в регионах, производительности труда.

"Бизнес, который предоставляет определенные услуги – гостиницы, рестораны, они за то, чтобы минимум не повышали, поскольку они не выживают. Сегодня мы говорим, если я могу на рынке найти работника который выполнит ту или иную работу за определенную зарплату, то закон не должен ограничивать возможность нанять такого работника.

Экспортеры и производители обычно могут платить более высокую зарплату, именно они нормально отнеслись к установке, что минимум платят только за неквалифицированную работу. Но как я упоминал, есть компании, которые работают в разных сферах и в регионах, где зарплаты отличаются от вильнюсских и каунасских.

Мы считаем, что принудительное повышение зарплат, приводит к тому, что некоторые работодатели вынуждены нарушать закон и выплачивать часть зарплаты в иной форме. Мы против таких хитростей. Мы следим за тем, чтобы в будущем не было тенденциозного повышения зарплат, мы считаем, что бизнес все же должен высказать свое мнение о том, сколько он может платить работникам", – заметил он.

Еще одна большая проблема, которую не смог решить новый ТК – увольнение работников. Несмотря на то, что был создан специальный фонд выплат, из которого платят пособия работникам, которые много лет проработали на одном месте, статистика показывает, что в фонде накапливаются миллионы, но лишь небольшая часть работников может воспользоваться этими деньгами. А это значит, что большинство уходит с работы по собственному желанию.

"Статистически количество жалоб и заявлений увеличилось, сейчас много споров решает специальная комиссия. Чаще всего обращаются из-за зарплаты, на втором месте - незаконное увольнение. Появилось новое основание для увольнения, по желанию работодателя. Такие заявления к нам тоже поступали. Суть в том, что в таком случае работодателю надо указывать причину увольнения. Важно, чтобы причина не была дискриминирующей.

Статистически чаще всего работники уходят по собственному желанию, но в комиссию часто обращаются, когда работника уволили по серьезной причине. Например, нарушение порядка или что-то еще", – сказала Баршене, заметив, что очень часто обращаются из-за того, что работников вынуждают уйти по собственному желанию.

"Ситуации бывают двух типов. В одном бывает заявление работника, тогда работодатель на его основании увольняет. В этом случае работнику приходится доказывать, что его вынудили написать такое заявление, представить свидетелей. А бывает грубый вариант - работодатель сам инициирует увольнение. В таком случае комиссия признает увольнение незаконным и присуждает компенсацию", – заметила она.

Ругинене подтвердила, что новый ТК в этой сфере ничего не изменил.

"Это значит, мы сделали шаг вперед ради работодателей, они сейчас, можно сказать., платят меньше выходных пособий, поскольку выплаты переведены в специальный фонд. Сейчас реально, когда человека увольняют, выплачивают деньги за два месяца, а работодатели и этого делать не хотят, вызывают работников, оказывают на них давление и вынуждают уйти по собственному желанию", – сказала собеседница и прибавила, что бывают случаи, когда уже при принятии на работу работника просят написать заявление об увольнении по собственному желанию без даты, когда потребуется, работодатель подписывает его.

"Никакие проблемы не решились. Эта проблема с вынуждением уйти по собственному желанию осталась, значит, надо искать другие механизмы", – сказала Ругинене.

"Мы считаем, что и сегодня могут быть такие работодатели, которые нарушают некоторые законы, возможно, оказывают давление на работников, но большинство работодателей корректны и соблюдают законы, я думаю, что как ведутся переговоры при принятии на работу, так они могут проходить и при увольнении", – сказал он.