Павилёнис, бывший посол Литвы в США был возмущен словами Ушацкаса о том, что "Россию мы не изменим".

"Далее уже следуют высказанные им утверждения, что Россия никогда не все это не имеющая смысла политика. Кремлевскую Россию не изменить, из Украины она не уйдет, в Сирии останется, будет угрожать ядерным оружием", – писал Павилёнис.

Он интерпретировал эту позицию, как предложение смириться с "реальностью" и перейти к прагматичному сотрудничеству. Якобы надо говорить об Украине, но, по логике, ничего не изменится.

"Я придерживаюсь иного мнения. Россия реагирует только на силу. Поэтому мы можем изменить, стеснить Россию, демонстрируя мощь западного мира, оказав сопротивление российскому безумию. Санкции действуют. Если нас изнутри не съедят "прагматичные" ушацкасы, то России придется вести переговоры с Западом и о неприятных вещах", – сказал Павилёнис.

Депутат был удивлен тем, что Ушацкас говорит выгодные Кремлю вещи.

"Возможно ответ можно найти в его словах, в его встречах. Он признает, что мы должны говорить о демократических ценностях, даже о свободном выборе Украины. Но об интересах Литвы он говорит отдельно. В голове Ушацкаса демократия и Украина лежат не на той же полке, на какой лежат интересы Литвы", – писал Павилёнис.

Он обратил внимание на то, что в интервью ELTA Ушацкас упоминал Украину, но не говорил о том, что мы должны добиваться, чтобы ухода России из Украины.

"Я понимаю, когда он работал в Москве, он должен был выбирать слова. Но сейчас, он вернулся в Литву, можно сказать правду. А может его правда о Кремле не такая, как у большинства из нас", – вопрошал Павилёнис.

Бывший посол ЕС в Москве, глава Европейского института при КТУ Ушацкас в интервью ELTA сказал, что, несмотря на агрессивную политику России, лидер которой, по словам дипломата, стал заложником созданной им же системы, внешняя политика Литвы должна быть более прагматичной, дипломатичной, нельзя ставить знак равенства между Кремлем и жителями России.

Подчеркивая, что в отношениях между Россией и Западом не стоит надеяться на позитивные перемены, Ушацкас сказал, что отношения между Литвой и Россией должны строится с учетом установленных ЕС 5 принципов общения с Россией, о которых договорились после оккупации Крыма Кремлем и начала войны в Восточной Украине.

По словам Ушацкаса, в Литве не только нет политики, которую осуществляют члены ЕС, но и зачастую вопрос России используют в своих узких и эгоистических политических целях, что дает Кремлю возможность "разделять и властвовать".

По его мнению, некоторые литовские политики нагло и сознательно ввели общество в заблуждение, говоря, что принципы ЕС полностью запрещают общение с Россией. По мнению Ушацкаса, не грез встречаться с российскими политиками, особенно, если они сами того хотят. Он считает это повседневным способом действия дипломатии, поэтому Литва, следуя примеру других стран, должна ясно указать национальные интересы, на основе которых будут вестись переговоры с Россией.

В интервью он не обошел стороной и Павилёниса, сказав, что он, якобы, сознательно вводит общество в заблуждение, пытаясь получить политические дивиденды, нагло искажая официальную позицию ЕС, будто бы общение с Россией запрещено.

"Разные политики понимают и чувствуют эту эмоциональную нагрузку, которая возникает, когда речь заходит о России. Поэтому они иногда стараются использовать это на благо своих узких и эгоистических интересов", – сказал он.

Аналитик Центра восточноевропейских исследований Витаутас Кяршанскас сказал, что позицию России отлично отразила речь главы МИД РФ Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции, где он сказал, что Россия всегда вела себя одинаково, никак иначе она не вела себя, и дал понять, что так она и будет себя вести и ничего плохого в ее отношении и политике нет.

"Из этого можно сделать вывод, что Россия не изменится", – сказал Кяршанскас.

Однако политолог заметил, что заметил, что ему не нравится частый аргумент, будто российское общество нуждается в крепкой руке и не умеет жить в условиях демократии. Якобы недемократичный способ действий запрограммирован на культурном и цивилизационном уровне.

"Я думаю, что нельзя однозначно сказать, нельзя руководствоваться таким мнением, поскольку это ни к чему другому не ведет, только к вечной конфронтации", – сказал аналитик.

Он констатировал, что любая попытка нынешней российской власти показать Западу, что она открыта для улучшения отношений - это только имитация.

Но он обратил внимание на то, что в этой стране укрепляется гражданское общество. Молодое поколение, которое выросло за то время, как у власти находится Владимир Путин, говорит, что хочет чего-то нового, и "это новое необязательно должно быть антизападным, антидемократическим".

"Думаю, работать с Россией надо. Нынешний режим понимает силу, его надо сдерживать, но Россия как государство должна видеть какой-то свет в конце тоннеля", – сказал Кяршанскас.

Политолог не считает, что с нынешним российским режимом надо говорить, а не давить на него.

"Недавние подсчеты показали, что санкции США остановили трансакции на 3 млрд. долларов, связанные с продажами российского оружия. Это существенное воздействие. Санкции в принципе приостановили российскую агрессию в Украине", – сказал Кяршанскас.

По его словам, Россия разными способами с помощью лоббистов пытается упразднить санкции.

"Но они действуют, и хотя бы отчасти выполняют свои функции", – сказал Кяршанскас.