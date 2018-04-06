Оба эти кандидата будут состязаться за поддержку СО-ХДЛ на выборах.
Ушацкас о своих планах пока говорит неконкретно. Он сказал, что такие планы у него есть, но окончательное решение он объявит летом.
"Я планирую участвовать в президентских выборах, свое решение сообщу летом", – сказал Ушацкас.
Он надеется, что члены, отделения СО-ХДЛ выдвинут его как кандидата на этот пост.
"Я хочу повторить, что уже говорил, что я буду стараться стать кандидатом всех жителей Литвы", – сказал Ушацкас.
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что 12 мая отделения СО-ХДЛ будут обсуждать, каких кандидатов выдвинуть. Этот процесс будет длиться до июля.
"У нас будет большой список возможных кандидатов, судя по настроениям людей, я думаю, что их будет больше 10. Люди могут вписывать даже тех, кого мы по объективным причинам не видим в числе кандидатов или не представляем, что они могут стать такими", – сказал Ландсбергис.
Потом, по его словам, спросят у выдвинутых кандидатов, хотят ли они быть в таком списке. Оставшиеся примут участие в предварительных выборах, в которых могут участвовать не только члены партии, но и все, кто зарегистрируется. Выборы пройдут по всей Литве.
"Хочу подчеркнуть, что это не будет кандидат Союза отечества, поскольку у партий не будет своих кандидатов, это будет кандидат, которому окажут поддержку", – сказал Ландсбергис.
Выборы президента в Литве состоятся в мае 2019 г.
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