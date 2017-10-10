ДТП, в котором пострадали две девочки: свою версию представил водитель

Просьбой близких отозваться свидетелям ДТП в фейсбуке поделились 15 000 пользователей, однако до сих пор неясно, удалось ли выяснить обстоятельства ДТП.

"Могу сказать лишь одно, что не изменилось и, наверное, не изменится долго, – я очень переживаю за девочку, за боль нанесенную родителям, всей семье. Я чувствую себя за это в ответе, в морально плане. Единственное, что сейчас важно - это боль, которую переживает девочка и родители. Остальное – неважно", – сказал DELFI юрист Яунюс Гумбис, которого подозревают в совершении этого ДТП.

По предварительным данным, он, находясь за рулем своего внедорожника, будучи трезвым, во время дождя не успел затормозить и сбил переходивших через дорогу сестер 17 и 7 лет. Сам подозреваемый не пожелал рассказать об обстоятельствах ДТП.

"Сейчас самое главное - человеческий фактор. Детали сейчас неважны", – сказал Гумбис.

Подозреваемый сказал, что сделает все, что бы уменьшить боль девочке и ее семье.

На вопрос, как он намерен это сделать, он сказал, что будет искренним и ответственным.

"Хорошая девочка. Очень хорошая девочка, прекрасная девочка – искренняя и ответственная. И это еще больше обязывает меня добиваться, чтобы она не сбилась с пути,на котором стоит. Я сделаю все, чтобы это событие не помешало идти вперед", – сказал собеседник.

По словам Гумбиса, пострадавшую пока нельзя посещать.

"Нет", – ответил он на вопрос, находится ли 17-летняя в очень серьезном состоянии.

Однако он повторял, что хочет сделать все, чтобы девочка выздоровела как можно скорее.

Полиция предоставляет немного информации об этом деле.

"Уже в первый день были свидетели – и не один, не два. Я никого не опрашивала, на месте происшествия меня не было. Когда опрошу, буду знать больше", – сказала представитель Дорожной полиции старший следователь Юргита Слаутайте.

Она сказала обращаться к прокурору Сигитасу Янкаускасу, который расследует это дело, однако прокурор весь день на звонки не отвечал.

Сотрудники отдела Генпрокуратуры по связям с общественностью сказали, что не могут предоставить об этом деле никаких сведений.

"В настоящее время Люция находится в отделении реанимации-интенсивной терапии", – сообщают ее близкие. Очевидцев они просят звонить по номеру 860304898 или писать по эл. почте – ivykisperejoje@gmail.com.

"Мы знаем, что есть очевидцы происшествия. Мы очень просим, поделитесь этой заметкой в интернете и свяжитесь с людьми, которые в то время могли быть около костела Св. Анны и Бернардинского костела. Будьте в безопасности, мы очень просим Вас о помощи", – обращаются близкие девушки.

Правда, с журналистами DELFI они говорить не захотели – ответивший на звонок человек сказал лишь, что регистрирует очевидцев, но не сказал, удалось ли уже получить помощь. DELFI он заверил, что говорить об это сможет лишь через месяц. Человек, разместивший эту информацию в интернете, ничего комментировать не стал.

DELFI напоминает, что, по предварительным данным, подозревают, что водитель внедорожника Brabus во время дождя не успел вовремя затормозить и сбил переходивших через дорогу сестер 17 и 7 лет. По предварительным данным, водитель был трезвым.

Полиция расследует происшествие.