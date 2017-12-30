По данным Booking.com, на 30 декабря заполненность гостиниц в Паланге составляла 76%, на 31 декабря – 82%, а в новогоднюю ночь – 95%.
По словам представителя Центра туристической информации Алмы Слабосявичене, такая популярность курорта - это результат того, что состоится множество мероприятий.
"Этот год не является каким-то исключением. Паланга всегда пользуется популярностью в Новый год. Всех интересуют фейерверки в полночь на пирсе. Поэтому и люди в этом году будут", – сказала Слабосявичене.
Она подтвердила, что поступает много звонков, но не могла сказать, кто звонит - эмигранты или местные.
"Мы не спрашиваем у человека, откуда он звонит. Я думаю, большая часть тех, кто в этом году встречает Новый год в Паланге - местные", – предположила Слабосявичене.
Однако, она считает, что гостей привлекают не только фейерверки, но и разные мероприятия и концерты.
"30 декабря в курхаузе состоится концерт ансамбля A.Новикова Jazz. В тот же день – постановка московского балета "Щелкунчик". Я думаю, билетов на него уже нет. В курхаузе состоится и концерт Донатаса Монтвидаса. 31 декабря – еще один концерт группы A.Новикова Jazz курхаузе, концерт классической музыки "Новогодние мелодии" состоится в Музее янтаря", – перечислила Слабосявичене.
В палангском концертном зале состоятся два выступления Клайпедского государственного музыкального театра "В вихре музыки Штрауса". Сначала планировали один концерт, но билеты на него раскупили мгновенно.
Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что в этом году первыми номера сдали самые дорогие гостиницы Palanga и Vanagupė.
"Видно, потому, что они дорогие, и им есть что предложить. В них есть бассейны, бани, бары, рестораны. Они предлагают концерты не только в Новый год, но и в другие дни. Там решен также вопрос занятости детей. Vanagupė специально для детей оборудовала парк батутов. С детьми занимаются, ставят спектакли, которые потом показывают родителям", – рассказала Валайтене.
"Мы говорили с директором Vanagupė. Она заметила, что абсолютное большинство их клиентов – литовцы. Конечно, есть и россияне. Не так много, как в прежнее время, но они есть. Они приезжают на первую неделю Нового года. Большого наплыва нет, однако отдыхающие этой категории еще приезжают", – продолжила она.
Валайтене сказала, что несмотря на ажиотаж в Booking.com, есть возможность забронировать номер и в последние дни перед новым годом.
"Система показывает только то, что предлагают гостиницы. Но бывает, что от номера отказываются, он освобождается. Поэтому надо звонить прямо в гостиницу", – сказала она.
Президент ассоциации заметила, что многие гостиницы сделали так, чтобы клиенты заказывали номера на двое суток. Но в последнюю неделю появились предложения и на одну ночь.
Было замечено, что часть людей, которые бронируют более дешевые номера в гостиницах, не предлагающих праздничный ужин, идут ужинать в кафе и рестораны, предлагающие праздничные угощения.
Самый дешевый праздничный ужин на одного человека стоит 30 евро. Но есть и предложения по 50 и 150 евро.
Валайтене заметила, что можно отказаться от ужина и делать заказ из обычного меню, тогда надо заплатить только за место - 15-29 евро.
"Однако в этих ресторанах и кафе не обязательно будет праздничная программа. В местах с праздничной программой ужин обойдется в 50 евро", – напомнила она.
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