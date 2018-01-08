Какими непраздничными могут быть отношения между близкими, видели и, наверное, на всю жизнь запомнили несовершеннолетние дети, которых воспитывает мать-одиночка С.Б. в деревне Саргеляй.

Вернувшийся из тюрьмы брат матери пьяный стал избивать свою сестру.

"Дети очень испугались, была драка. На меня напал брат, он сильно избил меня. Из-за чего мы повздорили? Не знаю, может, что-то не так сказала. Когда у меня забрали детей, я была трезвой", – сказала женщина.

Женщина живет в старом, бедном доме. На данный момент не известно, когда женщине вернут детей, да и вернут ли вообще.

По словам работников службы по защите детей, дети были настолько напуганы, что боялись открыть глаза.

Жители деревни Саргеляй в беседах с журналистами отзывались о С.Б. негативно и радовались, что дети наконец-то оказались в безопасном месте – в доме опеки.

"Эта мама недавно приехала сюда из Восилишкиса, здесь она получила социальное жилье. Никто не удивлен тем, что у нее забрали детей. Давно надо было. И в Восилишкисе она постоянно впутывалась в разные истории", – сказала представитель местной общины.

В Расейнский детский дом недавно привезли детей и из населенного пункта Жайгинис.

На телах детей Й.Т. из Жайгиниса видны следы побоев, они были больны педикулезом, покусаны блохами, грязные. Детям 3 и 4 года. После того как у Й.Т. забрали детей, она несколько дней пьянствовала, обнаружила, что детей нет, только через 4 дня. Об этом рассказала заведующая отделом по защите прав детей мэрии Расейнского района Регина Клевинскене.

Она обратила внимание на то, что семьи, из которых забрали детей в Саргенай и Жайгинисе, были из группы социального риска.

"Очень важно, чтобы семьи получали все возможные услуги, чтобы их посещали социальные работники и чтобы в XXI веке не пришлось бы говорить о блохах и вшах", – сказала Клевинскене.

В Жайгинисе семья жила в многоквартирном доме. Соседи рассказали, что к Й.Т. недавно в гости приезжали родственники, была пьянка, вот детей и забрали.

"Не шутите, детей никто не бил. Кто их мог бить? Баверное, играя ушиблись", – сказал сосед Й.Т., который неплохо знает семью.Он не скрывал, что во время пьянки за детьми никто не смотрел, они делали, что хотели.

Служба защиты прав детей сообщила, что в Расейнском детском доме свободных мест уже нет. Такое бывает редко.