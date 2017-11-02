"Чем дольше здесь просидим, тем меньше придется после смерти ждать", – сказала пожилая женщина, поправляя догорающие старые кресты. По традиции их сжигают в первую очередь, только после них в костер кладут дрова.

Вот только певчих стало мало, с каждым годом их становится все меньше. Местные говорят, что когда День всех святых выпадает на выходные, у костра собираются и уехавшие в города близкие жителей деревни, а в этом году, поскольку праздник выпал на середину недели, пришли только местные.

Порывы ветра меняют направление дыма, но пожилые певчие не обращают на это никакого внимания. На всем кладбище слышны молитвы, их возносят и молодые жители деревни, которые пришли, чтобы зажечь на могилах свечи.

В Дзукии традиция восьмидневья на День поминовения усопших сохранили на протяжении всех войн и советского времени с навязанным им атеизмом, эти дни называют "задушнос". Старожилы когда-то большого села рассказали, что скоро в Маргёнисе некому будет вспомнить, кто в какой могиле лежит, а может, некому будет и разжечь костер.

Заведующий Меркинского центра посетителей Дзукийского национального парка Альгимантас Черняускас сказал, что горожане, которые приезжают отдыхать в этнографические деревни сами этнокультуру не создают, они являются лишь ее потребителями, поэтому с последними местными жителями уйдет и ряд многовековых традиций.