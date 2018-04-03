3 апреля, в 6.14 ч., в квартиру в Вильнюсе, на ул. М.Янкаус, вызвали полицию. Согласно сообщению, Линас Винграс (1966 г.р., трезвый) толкал и несколько раз ударил свою жену депутата Виргинию Вингрене (1971 г.р.) по плечу.

Мужчина был задержан. Полицию вызвала сама Вингрене.

Депутат сказала полицейским, что она с мужем разводится, от помощи врачей депутат отказалась.

Полиция приехала в квартиру в 6.27 ч. Вингрене сказала им, что во время конфликта муж толкнул ее. Оба супруга были трезвыми.

Депутат отказалась комментировать DELFI перенесенное насилие.

"Я не хочу комментировать. (…) Да, проблема очень актуальная, и вот еще один проблемный случай. (…) Да, было, но я не хотела бы говорить об этом. Это частное дело. Насилия в отношении женщины не должно быть. Было насилие, да. Я не хочу комментировать этот случай, это частный вопрос, у меня есть дети, которым было бы неприятно, я бы не хотела, чтобы этот случай оказался в СМИ", – сказала Вингрене.

Депутат подробно этот случай комментировать не стала, но сказала, что пришла в ужас от отношения полиции к насилию в семье в отношении женщины.

"Я хочу сказать, я в ужасе от отношения наших полицейских к насилию в семье против женщины, это ничем нельзя оправдать", – сказала Вингрене.

Вингрене – заместитель председателя Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунаса Карбаускиса. До того как стала депутатом, Вингрене 15 лет работала в Министерстве сельского хозяйства.

В парламент она попала по списку ЛСКЗ.

В официальной биографии сказано, что Вингрене с мужем воспитывает двоих детей.